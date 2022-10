Maroc: Casablanca - Tibu Africa lance une nouvelle école de la 2ème chance à l'occasion de la journée mondiale de la fille adolescente

Casablanca — L'ONG Tibu Africa a lancé officiellement, mardi à Casablanca, une nouvelle école de la Deuxième Chance- Nouvelle Génération-Orientée Métiers du Sport à Derb Sultan, à l'occasion de la journée mondiale de la fille adolescente.

Lancée en partenariat avec le ministère de l'éducation Nationale, du Préscolaire et des sports, et en présence du gouverneur de la préfecture Mers Sultan, de la directrice provinciale du ministère de l'Éducation Nationale, du Préscolaire et des Sport Mers Sultan, de la directrice de Dar America et de Mohamed Amine Zariat, président fondateur de l'ONG Tibu Africa.

Cette nouvelle école destinée principalement aux filles et aux garçons, offre un programme riche et diversifié, visant le développement de leurs compétences techniques, comportementales et entrepreneuriales, ainsi que d'assurer l'accès permanent à l'activité physique permettant de préserver la santé et l'amélioration du rendement scolaire.

Elle permet également de transformer des espaces non-usés, en des espaces transformationnelles, ouverts et inclusifs qui favorisent l'innovation et l'ouverture.

Dans la même optique, Tibu Africa affirme son engagement à supporter la jeune fille dans sa réussite personnelle et professionnelle, en lançant des programmes à fort impact et en donnant le coup d'envoi des centres et écoles axés sur l'inclusion sociale et économique des jeunes filles par le sport dans plusieurs régions du Royaume.

Dans une déclaration à la presse, M. Zariat a indiqué que cette école de la deuxième chance a pout but de supporter les jeunes filles en situation d'abandon scolaire, à travers le lancement de programmes à fort impact social axés sur l'éducation, la santé, le développement des compétences techniques, comportementales et entrepreneuriales.

"Cette école profitera à environ 1.500 filles de la préfecture Mers Sultan et aussi aux populations avoisinantes afin de libérer leurs potentiel à travers les workshops et les activités animés par les experts de Tibu Africa et ses partenaires", a-t-il fait savoir.

De son côté, Lichelle Outlaw, Consule générale des États-Unis par intérim a souligné que la mission diplomatique des États-Unis encourage de telles initiatives visant à supporter et à soutenir l'autonomisation des filles.

Elle a, en outre, salué le lancement de cette école de la deuxième chance par Tibu Africa, ainsi que les efforts déployés par l'ONG en vue de promouvoir la situation des filles et des femmes au Maroc.

Pour sa part, Malika Kna, directrice provinciale à la direction provinciale Fida-Mers Sultan relevant du ministère de l'Éducation Nationale, a déclaré que cette école se concentre sur l'inclusion des filles par le sport, notant qu'elle profite actuellement à 220 élèves.

Ce centre, a-t-elle ajouté, s'assigne pour objectif d'outiller les filles avec les compétences techniques, comportementales, sportives et linguistiques, tout en profitant également à leurs mamans.

À côté de plusieurs partenaires publics et privés, ainsi que internationaux et onusiens, Tibu Africa s'est toujours distinguée avec ses programmes visant la formation, l'autonomisation et l'épanouissement des jeunes filles. L'ONG a mis en place 8 centres d'émancipation des jeunes filles par le Football offrant un programme d'accompagnement des filles lors de la transition de l'enfance à l'adolescence, outre l'initiative Girls CAN destinée aux jeunes femmes et filles, et visant à promouvoir l'employabilité et l'accès permanent à l'activité physique et sportive.

Tibu Africa a également fait du sport et de l'activité physique un levier pour apporter des solutions innovantes dans plusieurs domaines comme la Santé sexuelle et Reproductive, l'apprentissage des STEM, etc.

Ces différents programmes sont une terre fertile pour semer les graines d'une future génération de filles autonomes, épanouies et aptes à accompagner le Maroc de demain, et contribuer dans son développement.

L'ONG Tibu Africa renouvelle son engagement envers les filles qui font face à plusieurs freins de développement, et s'appuie sur l'innovation pour concevoir des solutions permettant à assurer l'égalité des sexes et réduire les inégalités, en totale harmonie avec les 17 Objectifs de Développement Durable.