Afrique: Le Burundi sur la voie de renforcer ses Infrastructures routières et de transport résilientes au changement climatique avec le soutien de la Banque mondiale

communiqué de presse

Le Groupe de la Banque mondiale a approuvé un financement de 120 millions de dollars pour le Projet de Résilience des Transports au Burundi qui vise à fournir une connectivité routière efficace, sûre et résiliente au changement climatique le long du principal corridor reliant le Burundi à la Tanzanie. Il renforcera également la capacité institutionnelle du secteur à planifier, développer et préserver durablement des actifs routiers résilients au climat.

Le projet comprend des composantes qui se renforcent mutuellement et qui permettront d'améliorer et d'accroître la résilience des infrastructures routières sur des tronçons routiers clés et de s'attaquer à certaines des causes sous-jacentes de la dégradation des routes, tout en fournissant une infrastructure sociale adaptée à la communauté et en protégeant les usagers vulnérables des routes. Le projet permettra de relier la population aux marchés, à accroître les échanges commerciaux et à améliorer l'accès aux opportunités grâce à un accès routier résilient, sûr et ouvert tout au long de l'année. Le projet répondra aux besoins identifiés du secteur, tels que le renforcement de la capacité de gestion routière et la formation de spécialistes des transports, avec un accent particulier sur l'intégration des femmes dans le secteur.

"En plus des investissements, le renforcement des capacités institutionnelles et les activités de développement des ressources humaines financées au titre de ce projet sont indispensables pour aider le pays à réaliser ses objectifs de développement sectoriel ainsi que pour jeter les bases d'un secteur des transports efficace et durable", a déclaré Hawa Cissé Wagué, Représentante Résidente de la Banque mondiale au Burundi.

Les principaux bénéficiaires du projet seront les transporteurs et les voyageurs le long de la route nationale n°3 qui relie le Burundi à la Tanzanie, ainsi que les habitants urbains et ruraux de la zone d'intervention du projet, notamment ceux qui résident dans les quartiers de la ville de Bujumbura, la commune de Kabezi dans la province de Bujumbura et la commune de Muhuta dans la province de Rumonge.

Le Projet de Résilience des Transports au Burundi est financé par l'Association Internationale de Développement (*IDA) et sera mis en œuvre sur cinq ans.

* L'Association Internationale de Développement (IDA) de la Banque mondiale, créée en 1960, aide les pays les plus pauvres de la planète en leur accordant des dons et des prêts à intérêt très faible ou nul destinés à des projets et des programmes de nature à stimuler la croissance économique, à réduire la pauvreté et à améliorer la vie des plus démunis. L'IDA figure parmi les principaux bailleurs de fonds des 76 pays les plus pauvres de la planète, dont 39 se trouvent en Afrique. Les ressources de l'IDA permettent d'apporter des changements positifs aux 1,6 milliard de personnes résidant dans les pays IDA. Depuis 1960, l'IDA a soutenu des activités de développement dans 113 pays. Le volume annuel de ses engagements a atteint environ 21 milliards de dollars en moyenne au cours des trois dernières années, environ 61 % étant destinés à l'Afrique.