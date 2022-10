Seychelles: Le pays se prépare pour la saison des croisières à partir du 12 octobre

La saison des croisières aux Seychelles pour 2022-2023 débutera avec l'arrivée du MS Europa 2 attendue à Port Victoria le 12 octobre et l'autorité portuaire locale fait les derniers préparatifs pour s'assurer que la sécurité des visiteurs reste une priorité absolue.

Le premier navire de croisière à faire escale aux Seychelles prévoit d'amener environ 350 à 400 visiteurs lors de son premier voyage.

La secrétaire principale au tourisme, Sherin Francis, a déclaré aux journalistes mardi que l'ouverture de la saison des croisières est une étape importante pour l'industrie touristique des Seychelles.

"Il y a beaucoup d'opérateurs locaux qui dépendent de l'ouverture de la saison pour leur subsistance et leurs affaires", a-t-elle déclaré.

Le tourisme est le principal contributeur à l'économie des Seychelles et selon le ministère des Finances, les revenus du secteur pour 2022 ont augmenté et atteint 257 millions de dollars par rapport à l'année dernière, qui était de 87 millions de dollars de janvier à juin.

Au total, 18 navires, dont certains effectueront plusieurs voyages, devraient faire escale à Port Victoria et dans d'autres îles de l'archipel de l'ouest de l'océan Indien.

Pour la nouvelle saison des croisières qui se déroulera jusqu'au 17 avril 2023, la Seychelles Ports Authority (SPA) a ouvert un nouveau passage qui offrira aux visiteurs un point de sortie et d'entrée plus sûr lors de l'utilisation du port.

Le directeur général de l'autorité, Sony Payet, a déclaré qu '"après une longue période de non-réception d'appels de navires de croisière en raison de la pandémie de COVID-19, nous avons compris que nous devions le lancer de manière appropriée, pour améliorer les problèmes que nous avions dans le passé."

Avant la pandémie de Covid-19, les navires de croisière représentaient une industrie mondiale de 45 milliards de dollars, transportant 20 millions de passagers par an, avec une base de fans très fidèle. L'industrie a également été fortement touchée par la pandémie, de nombreux pays n'ayant mis en place aucune commande pour les croisières.

Par rapport aux années précédentes, M. Payet a déclaré que des activités minimales auront lieu dans les locaux du port lui-même. Ces activités comprennent l'exploitation de petits vendeurs, de taxis et de sociétés de gestion de destinations (DMC).

"Les activités sur le port lui-même seront interrompues autant que possible et renvoyées à l'extérieur. Des dispositions ont été prises pour le faire. Il y a un an, nous avons créé un passage pour nos clients, et à ce titre, ils ne sortiront plus par la porte principale où tous les engins lourds et camions entrent et sortent du port. Nous voulons assurer leur sécurité afin que lorsqu'ils sortent du port pour se rendre aux Seychelles, ils ne se retrouvent pas dans des situations dangereuses ", a déclaré M. Payet.

Un passage abrité a été créée sur la droite du port face à la sortie. Cette sortie mène au parking de la Islands Development Company (IDC), qui a été récemment délimitée pour répondre aux besoins des vendeurs, taxis, DMC et autres opérateurs qui auront besoin d'accéder au port lui-même.