Afrique: Le plan d'autonomie est la solution optimale au conflit artificiel sur le Sahara marocain (parlementaire danois)

Rabat — Le plan d'autonomie présenté par le Maroc dans le cadre de la légalité internationale représente "la solution optimale au conflit artificiel autour du Sahara marocain", a affirmé, mardi à Rabat, Naser Khader, membre de la commission des affaires étrangères au Parlement danois.

Lors d'une rencontre avec la présidente de la Commission des affaires étrangères, de la défense nationale, des affaires islamiques et des Marocains résidant à l'étranger à la Chambre des représentants, Nadia Bouaida, M. Khader, actuellement en visite d'amitié et de travail au Maroc, a relevé que Rabat et Copenhague sont attachés aux principes relatifs au respect de la souveraineté des États et de leur intégrité territoriale, au respect de la légalité internationale et à la résolution des conflits de manière pacifique, indique un communiqué de la première Chambre.

Les entretiens entre les deux parties ont porté sur les moyens de consolider les liens de coopération entre les deux Commissions marocaine et danoise, précise le communiqué.

A cet égard, ajoute-t-on, Mme Bouaida a relevé l'importance du dialogue et de l'action commune entre les deux institutions législatives à travers l'intensification des visites, l'ouverture des canaux de communication, l'échange d'expériences et la promotion de la coordination et de la concertation lors des différents forums parlementaires internationaux sur les questions d'intérêt commun.

Évoquant les questions de migration et d'encadrement religieux de la communauté marocaine à l'étranger, Mme Bouaida a noté que le Royaume du Maroc déploie des efforts importants à cet égard, reflétant ainsi de la Sollicitude permanente dont SM le Roi Mohammed VI entoure les membres de la communauté marocaine à l'étranger, et ce, afin de préserver et d'ancrer leurs constantes religieuses, conclut le communiqué.