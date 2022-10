Ile Maurice: "Actingship" à la FSC - Des employés accusent Thakoor de mentir

La FSC abuse-t-elle du système d'"actingship" pour favoriser des "copains et copines" ? Après notre article du 5 octobre, nous avons reçu des communications de plusieurs employés de cette institution nous signalant des inexactitudes dans les réponses fournies par Vikash Thakoor.

Le Chief Executive Officer (CEO) de la Financial Services Commission (FSC) nous avait fait comprendre le 5 (et aussi le 1er) octobre que tous les cadres pointés du doigt dans une lettre anonyme ont été titularisés ou promus en respectant les règlements. Nous nous sommes adressés une troisième fois à Vikash Thakoor après les démentis reçus. Mais il n'a pas voulu commenter, se contentant de nous répéter que les procédures ont bien été suivies. Et n'a pas voulu non plus répondre aux nouvelles accusations. Nous n'avons pu entrer en contact avec Vijay Appanah. Voici en synthèse le contenu des messages que nous avons reçus des employés.

K.R. n'a pas été titularisée par le consultant Vijay Appanah, contrairement à ce qu'a affirmé Thakoor. "Le consultant n'a fait que recommander le remplacement du poste de Senior Executive en général et cela avant le recrutement de K.R." En fait, nous précise-t-on, le consultant aurait reçu des instructions pour soumettre un rapport sur le cas de K.R. spécifiquement. "Et K.R., qui avait moins d'une année de service, a été titularisée alors qu'il y avait d'autres cadres avec dix années de service et plus dont Appanah ne s'est pas occupé."

Quant aux sept réceptionnistes dont parle Vikash Thakoor, on souligne qu'en fait, ils ont été titularisés "après intervention expresse de Savate Dodo. Résultat : on a 12 réceptionnistes et 24 'attendants' pour 150 employés. Probablement le ratio le plus élevé du pays !"

Salle de bains personnalisée et Volvo

On nous signale également qu'un nouveau bureau au coût de presque Rs 2 millions avec salle de bains et toilettes serait mis à la disposition de K.R. dans des locaux additionnels que la FSC a achetés à Ébène. Et que c'est K.R. elle-même qui aurait conçu ou aurait fait concevoir le plan qui a très peu à voir avec un bureau. "C'est plus un appartement de luxe qu'autre chose."

Un lanceur d'alerte conteste les propos de Vikash Thakoor que les "actingships" ont été accordés sur la base d'ancienneté. Tout en nous donnant l'exemple de K.B. (dont nous n'avions pas parlé dans notre article du 5 octobre). "Cette personne n'a été recrutée qu'en 2019 et pourtant elle en a bénéficié. De plus, il y en a d'autres qui sont plus qualifiés que K.B."

Contrairement à ce qu'avance Thakoor, on nous dit que C.L.P. ainsi que L.V.D. étaient bien responsables pour l'allocation de la licence bancaire à Alvaro Sobrinho. "L.V.D. était Head of Global Business Surveillance et C.L.P., Head of Licensing. C.L.P. a eu d'ailleurs à en répondre en cour." Plus grave, il n'y aurait jamais eu d'appel à candidatures pour le poste de chef Project Department qui est allé à L.V.D.

Pour les autres employés ne faisant pas partie du "cercle des chatwas" ou de la "bande à dodo", c'est l'enfer sur terre, nous dit-on. Comme ce jeune habitant du Sud qui a été forcé à la démission car ne supportant plus les harcèlements et menaces. En revanche, un autre jeune, "pris la main dans le sac" avec de la drogue au bureau, serait toujours en poste. "Pour moins que cela, on aurait vu la Striking Team débarquer."

On attire notre attention par la même occasion sur la berline utilisée par Vikash Thakoor, une Volvo xc90 (valant Rs 8 millions) alors qu'il aurait dû se "contenter" d'une BMW série 5 ou Mercedes Classe E.

À l'EDB et à la BoM également

La "bande à dodo" s'étendrait au-delà de la FSC, selon nos informateurs. Elle concernerait, entre autres, la soeur de K.R. à l'Economic Development Board (EDB). Et aussi à la Banque centrale "où une proche de Savate Dodo aurait été nommée responsable de la communication avec un très gros salaire". Alors que l'institution compte déjà deux titulaires à ce poste. Et il est vrai que malgré cette nomination, la communication de la Banque de Maurice (BoM) reste la plupart du temps muette. "Les conseils invariablement donnés par cette nouvelle responsable de la com, nous dit-on, sont de ne pas répondre aux journalistes. C'est tout ce qu'elle sait faire."

L'ICAC aussi

Après notre article du 5 octobre sur l'abus de l'actingship à la FSC, nous avons reçu des échos d'une autre institution étatique et pas n'importe laquelle : l'Indenpendent Commission against Corruption (ICAC). Pour contourner les procédures, on nommerait certains proches à des postes et cela supposément sur une base temporaire mais qui s'étire dans le temps. "Et personne ne peut contester légalement." Il semble que des accusations aient été portées devant la commission parlementaire depuis plusieurs années mais rien n'a été fait sur ces cas allégués de favoritisme. Qui va enquêter ? L'ICAC ?