Ile Maurice: Natation l Compétition au Canada - Ah Yong réalise deux chronos qui valent des records

A une compétition organisée le 7 octobre dernier par l'Université de Sherbrooke, au Canada, Victor Ah Yong a réalisé deux belles performances en 'Short Course'. Et ce, au 50 m papillon et 200 m papillon. Ces temps améliorent les marques existantes dans les catégories 17, 18, voire 19 ans et plus, mais ils ne constitueront des records que lorsque la Fédération Mauricienne de natation les auront validés comme tels.

Il n'est pas à Maurice mais il fait encore parler de lui. En effet, le Mauricien Victor Ah Yong se trouve actuellement au Canada pour suivre des études en Hautes Etudes Commerciales (HEC) à l'Université de Montréal. Parallèlement, il s'entraîne chez les 'Carabins, équipe universitaire du même lieu.

Lors d'une compétition (coupe universitaire 1) organisée par l'Université de Sherbrooke au complexe aquatique du Centre sportif Yvon-Lamarche, Victor Ah Yong a pris part à deux relais (4X50 m nage libre en tant que 2e relayeur et 4X 200 m nage libre comme 4e relayeur) et deux épreuves individuelles (200 m papillon et 50 m papillon). Les performances réalisées en papillon sur ces deux distances montrent que le nageur est en grande forme.

Au 200 m papillon, Victor Ah Yong a arrêté le chrono à 2 minutes, 4 secondes et quatre-vingt-trois centièmes. Cette performance est meilleure que son record national (en date du 2 octobre 2020 à la piscine du Pavillon, 4 Bornes) qui est de 2 minutes 5 secondes et 27 centièmes. Au 50 m papillon, le nageur aussi accompli une belle perf puisqu'il a réalisé 25 secondes et 15 centièmes. Il s'est rapproché du record national de Bradley Vincent - au 50 m papillon - qui est de 25 secondes 08 s (depuis le 8 août 2014).

Le temps de Victor Ah Yong au 50 m papillon constituerait un nouveau record chez les 17 et 18 ans en cas de validation par la FMN (l'ancienne marque est 26.06 s dans ces deux catégories d'âge). Par la même occasion et selon la même procédure, celui du 200 m papillon deviendrait un nouveau record national toutes catégories. A n'en pas douter, ce que réalise le sociétaire des 'Carabins' au Canada est de bon augure avant les Jeux des Iles de 2023 à Madagascar.

Performances de Victor Ah Yong au Canada:

50 papillon

1. Perreault, Alexandre 23 Ottawa 23.92

2. Millet, Arthur 22 Laval 24.80

3. Issa, Hazem 20 McGILL 24.99

4. Ah Yong, Victor 17 Montréal 25.15

200 papillon

1. Domingo, Robin 17 McGILL 2:02.37

2. Schiffmann, Nathan 22 Ottawa 2:03.10

3. Van Herk, Brendan 23 Ottawa 2:03.55

4. Ah Yong, Victor 17 Montréal 2:04.83

Relais 4X50 m nage libre - Temps final :1 :36.99 s. En tant que 2e relayeur, Victor Ah Yong a nagé en 23 secondes et 61 centièmes

Relais 4X200 m nage libre - Temps final : 8 :06.06 s. En tant que 4e relayeur, Victor Ah Yong a nagé en 1 :57.77 s