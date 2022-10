Afrique du Nord: 46e Conférence européenne de soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui début décembre à Berlin

Berlin — La 46e édition de la Conférence européenne de soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui (EUCOCO) se tiendra les 2 et 3 décembre à Berlin (Allemagne), a annoncé le comité de supervision de la conférence, soulignant l'importance de ce rendez-vous pour la mobilisation du soutien international et du mouvement de solidarité pour mettre fin à l'exploitation illégale des ressources naturelles du Sahara occidental et appuyer ses institutions nationales.

Le comité de supervision de la Conférence européenne de soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui a lancé, lundi, une page Web dédiée à l'évènement, où les délégations peuvent s'inscrire et choisir l'un des quatre ateliers prévus pour faire la lumière sur la situation des droits de l'homme dans les territoires occupés du Sahara occidental et la situation des détenus politiques sahraouis dans les prisons de l'occupation, notamment le groupe de Gdeim Izik.

Concernant cette 46e édition de l'EUCOCO, le représentant du Front Polisario en Europe et auprès de l'Union européenne, Oubi Bouchraya Bachir, cité par l'agence de presse sahraouie (SPS), a indiqué que "le choix de Berlin découle de la grande importance de l'Allemagne sur les scènes européenne et mondiale face aux défis liés au dossier des ressources naturelles avec le prochain arrêt de la Cour européenne et le rôle attendu de l'Union européenne pour accélérer le règlement conformément au droit international et à la légalité".

Le diplomate sahraoui a estimé que "la tenue de la nouvelle édition de l'EUCOCO intervient à un moment charnière pour la question sahraouie, marqué par de nombreuses victoires diplomatiques et juridiques pour le peuple sahraoui, et dans un contexte marqué également par le retour à la lutte armée et le recours éhonté de l'occupation à des acteurs extérieurs pour déstabiliser la région".

Cette situation "impose la mobilisation du peuple sahraoui et de tous ses soutiens pour relever les défis actuels et accélérer le processus d'indépendance nationale", a-t-il soutenu.

M.Bouchraya Bachir a, par ailleurs, souhaité que la 46e édition de l'EUCOCO débouche sur une feuille de route de solidarité efficace pour 2023 qui réponde aux aspirations du peuple sahraoui.

Une délégation officielle de la République sahraouie prendra part à la 46e Conférence européenne de soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui, aux côtés d'importantes délégations internationales et de représentants du mouvement de solidarité avec le peuple sahraoui de plusieurs pays.