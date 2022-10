Afrique du Nord: Le Sommet arabe est d'"une importance exceptionnelle de par la date et le lieu"

Le Caire — Le président du Parlement arabe, Adel Ben Abderahman Al-Assoumi a affirmé mardi dans un communiqué, que le Sommet arabe d'Alger, revêt "une importance exceptionnelle de par la date et le lieu", car intervenant à un moment charnière marqué par les défis croissants auxquels les pays arabes sont confrontés.

Ce qui exige, a-t-il dit, l'intensification de la coopération et de la solidarité arabe et la dynamisation de l'action arabe commune pour faire face aux défis régionaux et internationaux afin d'assurer un avenir meilleur aux générations actuelles et futures.

"La tenue du prochain sommet arabe en Algérie consacre les efforts soutenus consentis sous la conduite du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en vue de soutenir les questions de la Nation arabe et défendre leurs causes dans les foras régionaux et internationaux", a indiqué M. Al-Assoumi.

Le président du Parlement arabe s'est dit pleinement confiant "en la capacité de la République algérienne d'assurer la réussite du sommet et d'aboutir aux résultats escomptés au mieux des aspirations du peuple arabe à la sécurité, au développement et à la stabilité".