Madagascar: ANTSIRANANA - Un navire de guerre indien dans le Nord

Un navire de guerre de la marine nationale indienne, " INS Suvarna ", est amarré au port d'Antsi-ranana depuis dimanche. À son bord, se trouvent cent soixante-cinq marins dont quinze officiers.

Long de 102 mètres, le patrouilleur de classe Sukanya de la marine indienne, s'est arrêté dans le port d'Antsiranana depuis dimanche. Équipé d'un hélicoptère de cinq places, ce bâtiment est capable d'effectuer des " patrouilles en mer " dans l'océan Indien. D'ailleurs, il a récemment saisi des stupéfiants d'une valeur de 390 millions de dollars, transportés sur un bateau de pêche dans la mer d'Oman.

Sa mission consiste aussi à sillonner des pays en embarquant une " équipe mobile " appelée " Marcos " destinée à former des " commandos marins ". Pour la deuxième fois, la marine malgache est l'une des bénéficiaires, car cinq instructeurs indiens ont débarqué dans le Nord pour former, pendant deux semaines, les vingt-cinq fusiliers marins du 2e Bataillon d'infanterie maritime d'Antsiranana, ancien 2e RFI. Comme à l'accoutumée, le commandant du navire Abishek Prasad et son équipe ont rendu une visite de courtoisie au gouverneur de la région Diana, Daodo Arona Marisiky. Ce dernier était entouré du préfet Lucien Mananjara, des chefs militaires et de la police ainsi que le commandant de la circonscription régionale de la gendarmerie nationale

Admiratif et charmé

Au cours de la rencontre, la qualité et la maturité de la coopération militaire indo-malgache ont été évoquées. Le gouverneur a aussi confirmé que la présence de la marine indienne dans la Grande ile signifie que les relations entre les deux pays sont au beau fixe. De son côté, le commandant du navire de guerre n'a pas caché son admiration face à la beauté et aux charmes de la ville. Il a même souligné qu'il aurait aimé prolonger son séjour, mais à cause de la mission bien déterminée, il doit repartir. Des échanges de souvenirs ont marqué cette visite. Par la suite, les visiteurs ont manifesté leur volonté d'aider les enfants en difficultés et les orphelins malgaches.

Ils leur ont remis quinze cartons de repas sous conserve, en présence des autorités civiles et militaires locales. Le commandant Abishek Prasad a ensuite invité ces dernières à monter à bord pour découvrir le navire de guerre. Dans cette optique, une visite guidée à bord de l' " INS Suvarna " a été effectuée. Ce qui a fait rêver les visiteurs locaux, car il s'agit d'un bateau qui date de trente-deux ans, mais équipé d'une haute technologie. Et durant la matinée d'hier, le public a pu accéder à l' " INS Suvarna ".