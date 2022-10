Madagascar: BILLARD - MONDIAL - Une victoire sur quatre matches en équipe

La victoire contre les Pays-Bas casse la série de défaites. Madagascar a disputé jusqu'à hier, la cinquième journée des championnats du monde de billard "Blackball". Le sommet mondial s'étale du 8 au 15 octobre au Parc des expositions de la ville d'Albi en France. Dix-huit pays répartis en trois groupes de six sont en lice en épreuves par équipe. Mada-gascar évolue dans le groupe C avec la France, la Mongolie, l'Irlande du Nord, l'Australie et les Pays-Bas. Au bout du suspense, la Grande île a remporté sa première victoire par équipe lundi soir, face aux Pays-Bas, sur le score serré de 12 à 13. Depuis, l'entame de la rencontre, la formation malgache a toujours mené d'un ou deux points d'écart avant l'égalisation à sept partout. Puis Madagascar a repris le devant 10-7, puis 12-10, et le score final a été de 13-12.

"Pour remporter cette victoire, j'ai obtenu quatre points, trois chacun pour Eric et Rado, deux pour David et un pour Nokoloina" relate Andriamihaja Daniela Rahari-navalona alias Dany, une des élites de l'équipe. Avant cette belle victoire historique, Madagascar s'est incliné à trois reprises. Une lourde défaite d'entrée (3-22) devant la France lors de la première journée du samedi, ensuite contre l'Irlande du Nord ce dimanche (9-16) et lundi matin face à l'Australie, sur le score de 8-17. Madagas-car aura encore un match de groupe contre la Mongolie ce mercredi en début d'après-midi. Les huit meilleurs du classement aux points, à l'issue de la phase de poule, joueront la phase finale ce samedi.

En double, deux équipes malgaches ont échoué en huitièmes de finale, en l'occurrence la paire Daniela Raharinavalona-Nokoloina Rasoamaromaka et le duo David Cadet- Rado Ny Aina Rakotoarisoa. Le coup d'envoi des éliminatoires des épreuves individuelles masculine et féminine a été lancé hier et se poursuit ce mercredi. Les quarts et demi-finales sont programmés jeudi et la finale ce vendredi. Le mondial du billard "Blackball" réunit plus de cinq cents joueurs issus de dix pays.