Madagascar: Tourisme banéaire - Mieux valoriser les atouts de la Grande île

Madagascar compte mettre davantage en avant ses avantages comparatifs dans le secteur toujours porteur du tourisme balnéaire.

Comment ignorer la beauté des plages de Madagascar? Une eau chaude et cristalline qui borde des kilomètres de côtes de sable blanc. Relaxez-vous le temps d'une journée ou d'une heure dans la fraîcheur de l'ombre des palmiers puis allez piquer une tête dans les nombreux lagons alentours. Un dépaysement total vous attend dans un décor aux couleurs chamarrées. Les plages de Madagascar offrent également une multitude d'activités à faire seul, en famille ou entre amis. Plongée, snorkeling, surf, kitesurf, windsurf et de nombreuses croisières en boutre ou en voilier sont proposés ". C'est par cette introduction inspirante que l'Office National du Tourisme de Madagascar (ONTM) présente les atouts de la Grande île en matière de tourisme balnéaire. En effet, le pays n'a rien à envier aux autres destinations de la région sur ce créneau qui demeure le plus prisé par les touristes internationaux.

" Certes, Madagascar a beaucoup mis l'accent sur la beauté et le côté exceptionnelle de sa biodiversité ces dernières années pour séduire les visiteurs. Mais les promoteurs touristiques n'ont jamais oublié de souligner dans leurs campagnes de communication les différents attraits balnéaires du pays ", note un professionnel malgache du tourisme membre du TOP, l'associations des tour-opérateurs de Madagascar. Et lors de l'Eductour où des opérateurs touristiques internationaux de près de 20 nationalités ont visité 9 villes touristiques phares du 1er au 7 octobre, à l'initiative du ministère du Tourisme et de l'ONTM, les multiples facettes du tourisme balnéaire malgache ont pu être mises en avant.

C'était aussi le cas à l'occasion des rencontres B2B au cours desquelles 35 revendeurs internationaux ont pu échanger avec les opérateurs nationaux. Notons que l'opération fait partie des actions entreprises pour rassurer et accompagner les partenaires émetteurs désireux de promouvoir la destination Madagascar et appuyer les opérateurs réceptifs pour une meilleure reprise du secteur touristique.

On sait en outre qu'un catalogue balnéaire sera prochainement disponible et contribuera à faciliter les activités de commercialisation des séjours balnéaires à Madagascar dans le cadre de la relance des activités touristiques.

Plan de relance

Selon le ministère en charge du Tourisme, cette initiative s'arrime aux attentes des opérateurs touristiques. En tout cas, du côté de la Confédération du Tourisme de Madagascar (CTM), qui représente plus de 700 membres, la nouvelle a été accueillie favorablement. À savoir que l'Ouest de l'océan Indien a vu sa fréquentation touristique quadrupler depuis 1995 jusqu'à l'arrivée de la pandémie de Covid-19, alors que le tourisme mondial a un peu plus que doublé. Et c'est surtout les destinations balnéaires (Maldives, Maurice, Zanzibar ou dans une moindre mesure les Seychelles) qui ont connu un essor considérable. Madagascar a enregistré une augmentation moins évidente sur ce segment.

Il est donc légitime que les promoteurs de la destination mettent un peu plus l'accent sur la beauté des plages de Madagascar et les loisirs balnéaires pour mieux profiter de cette tendance qui ne faiblit pas. Rappelons, enfin, que suite à la reprise effective des vols internationaux en avril dernier, le ministre du Tourisme Joel Randriamandranto a annoncé qu'outre la poursuite des activités de la promotion du tourisme domestique, un plan de relance du tourisme international a été élaboré.

Ainsi, le plan entend diversifier les offres touristiques à travers notamment l'organisation d'événements comme le FestiKite, le premier festival de kite surf de Madagascar qui s'est tenu à la fin du mois de mai à Antsiranana, dans la baie Sakalava, mondialement reconnue pour la pratique de cette activité sportive balnéaire. Le membre du gouvernement a également évoqué des actions marketing à travers lesquelles les autorités malgaches entendent promouvoir le tourisme balnéaire à Nosy Be, Mahajanga, Antsiranana, Toamasina, Morondava, Tolagnaro et Toliara.

" Plusieurs actions vont être déployées afin de renforcer les actions de promotion existantes. C'est le cas notamment de la mise en place des catalogues thématiques relatifs aux divers produits touristiques malgaches", a -t-il aussi indiqué avant de préciser que la promotion sur les réseaux sociaux, les collaborations avec des influenceurs et des voyages de presse sont autant de projets que son département entend développer cette année pour pouvoir mieux relancer les activités touristiques sur l'île.