Madagascar: Journée di volontariat français - Le sport comme levier de développement

France volontaires, la plateforme française du volontariat international, célèbre ce jeudi 13 octobre la 10e édition de la Journée du volontariat français à l'Alliance Française d'Antananarivo. L'événement vise à valoriser les expériences des volontaires français et malgaches sur la Grande île, et à rassembler les acteurs du volontariat autour de valeurs fortes pour répondre aux défis mondiaux de demain.

L'espace volontariat de Madagascar a mis cette année l'accent sur la thématique du sport comme outil transversal de réponse aux défis communs de demain. Une table ronde sur le thème "le sport comme levier de développement" sera au programme dans l'après-midi, à laquelle prendront part des représentants du ministère de la Jeunesse et des sports, des athlètes et des associations sportives.

"Nous avons choisi ce thème car bon nombre d'associations sportives relèvent actuellement les défis liés au développement humain et à l'atteinte des objectifs de développement durable" argumente Niry Ramarojaona, responsable de l'Espace volontariat Madagascar.

Dix-huit associations et organismes y exposeront leurs activités respectives. Il y aura également un atelier d'initiation et de démonstration de ping-pong, de litefeet, d'escrime, de judo, de patkour et de cirque. Le nombre des volontaires français tourne autour de mille par an dont trois cents nouveaux avec un contrat de longue durée de plus d'un an ou de courte durée d'un ou deux mois, depuis l'ouverture de la frontière.