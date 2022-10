Madagascar: Basketball - Un tremplin pour ouvrir la voie

Quarante-cinq des meilleurs joueuses et joueurs âgés de 15 à 17 ans venant de 19 pays africains, Angola, Botswana, Éthiopie, Eswatini, Malawi, Mozambique, Namibie, Afri-que du Sud, Rwanda, Ougan-da, RD Congo, Maurice, Comores, Tchad, Burundi, Nigéria, sont en pleine étude des fondamentaux sur le basketball au " Fiba Africa Regional Youth Camp " qui se déroule actuellement au Palais des sports de Mahamasina, à Antana-narivo Madagascar jusqu'au 13 octobre.

L'ouverture officielle de ce camp d'entraînement pour les jeunes a été faite hier en présence du président de la Fédération malgache de basketball, Jean Michel Ramaro-son, et son équipe, de Franck Traore, président de NBA Afrique ainsi que de Rosa Rakotozafy, directeur général des sports au ministère de la Jeunesse et des sports, ainsi que des techniciens Naoufal Uariach, instructeur FIBA, directeur du Camp, Cheick Sarr, instructeur FIBA. Lors de sa prise de parole, Jean Michel Ramaroson, président de la FMBB, a expliqué l'importance du camp d'entraînement pour les jeunes et c'est la deuxième édition pour cette année.

S'envoler pour le Sénégal

" Ce camp d'entraînement va transformer votre vie si vous savez tirer profit de cette formation, si vous vous impliquez. Vous représentez le basketball de votre pays et vous représentez l'Afrique, faites-vous des amis et soyez fiers. C'est l'occasion d'apprendre le basketball " a-t-il ajouté. Quant à Rosa Rakotozafy, DG du MJS, elle a souhaité la bienvenue à toute la délégation venue pour le camp d'entraînement. Ce camp a une importance capitale car il permet aux jeunes d'acquérir de nouvelles expériences et contribue aux renforcements des capacités techniques et personnelles. Il permet de relever le niveau du basket-ball africain. C'est aussi une marque de confiance adressée à Madagascar .

Parce que Madagascar a hébergé cette deuxième édition du camp d'entraînement pour les jeunes, conjointement avec le Maroc et le Sénégal, 12 jeunes filles malgaches ont eu la chance d'être présentes durant ce camp d'entraînement régional. Plus tard, deux jeunes filles malgaches et un coach féminin s'envoleront pour le Sénégal pour assister au même camp du 18 au 20 octobre prochain. Il s'agit de Joanie Anyssa Rakotonanahary, de Taratri-niaina Muriel Erica Ramahatra et du coach Malala, Malala-tiana Razazarohavana. Pour le camp duu Palais des sports de Mahamasina, Nanou Rakotoniaina, jeune joueuse de basketball, n'arrive pas à cacher sa joie. Elle a déclaré être vraiment ravie et très heureuse d'être présente. " C'est un rêve qui s'est réalisé. En plus, j'ai reçu un équipement très joli que j'adore ", conclut-elle.