Madagascar: Sécurité alimentaire - Suivi en temps réel des projets de développement rural

L´Agence de Développement Inclusif Durable (ADID) a proposé des solutions après avoir identifié les différentes contraintes ne permettant pas de contribuer, efficacement, à la sécurité alimentaire de Madagascar.

De nombreux projets et programmes œuvrant pour le développement rural et financés par les bailleurs de fonds sont actuellement menés dans différentes régions de l'île. Ils visent tous l'atteinte de la sécurité alimentaire, trouvant sa source dans l'autosuffisance alimentaire prônée par l'Etat, sans oublier l'amélioration des revenus des ménages ruraux.

Cependant, l'Agence de Développement Inclusif et Durable (ADID) a identifié différentes contraintes après avoir effectué un état des lieux au niveau social, environnemental, sanitaire et économique dans deux zones d'intervention classées sites pilotes. " On peut citer, entre autres, le manque de cohérence des actions entre toutes les parties prenantes ne permettant pas d'obtenir des résultats plus probants, l'application des mauvaises pratiques agricoles, l'individualisme et le problème de mentalité. L'existence d'un écart important entre la collecte des données au niveau des exploitations agricoles et la prise de décision, n'est pas en reste. Ce qui pourrait cependant causer plus de dégâts. Pour remédier à tout cela, nous avons proposé des solutions permettant de contribuer efficacement à la sécurité alimentaire ", a expliqué Faly Rasamimanana, le co-fondateur de l'ADID.

Local Connect Project

" Il s'agit de solutions innovantes entrant dans le cadre de la digitalisation de l'agriculture préconisée par le gouvernement actuel. Nous avons lancé le Local Connect Project qui vise à réaliser des suivis en temps réel de toutes les activités menées par les projets de développement rural au niveau de leurs zones d'intervention respectives afin d'accélérer une prise de décision en cas de détection d'éventuelles contraintes liées au développement agricole. Ce qui permettra également de collecter des bases de données fiables, à jour, sécurisées et infalsifiables. En revanche, tous les acteurs concernés peuvent les consulter et les exploiter. L'établissement d'une convention de partenariat entre l'ADID, le ministère en charge de l'Agriculture et de l'Elevage, l'opérateur en téléphonie Airtel Madagascar et l'Ecole Supérieure en Multimédia, est actuellement en cours, pour ce faire ", a-t-il fait savoir.

Et lui d'ajouter que toutes les activités menées sur le terrain seront plus transparentes étant donné que ces suivis se feront via les captures en vidéo en temps réel. En outre, " nous attirons l'attention de toutes les parties prenantes, y compris les partenaires techniques et financiers, que les financements alloués pour la mise en œuvre de ces projets et programmes de développement rural, seront utilisés à bon escient ", a enchaîné Faly Rasamimanana.

Conférence-débat

Parlant toujours de la réalisation de ces suivis en temps réel, des leaders sur le terrain, dont entre autres, des responsables du fokontany, des paysans leaders, des représentants des Églises de toute confession ou bien des agents de l'Etat, notamment des enseignants, voire mêmes des responsables des projets, seront mobilisés et formés. " Une application Local Connect sera ensuite installée dans leurs téléphones pour permettre de capturer des vidéos en temps réel. En tant qu'agents sur le terrain, ils peuvent ainsi se déplacer au niveau des sites de production des paysans bénéficiaires des projets concernés ", a-t-il fait savoir.

Il est à noter que l'ADID participera à une conférence-débat relative à la sécurité alimentaire, qui sera organisée par le ministère de l'Agriculture et de l'Elevage en partenariat avec la FAO ce vendredi au parvis de l'Hôtel de Ville à Analakely. Cette action entre dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'alimentation.