Afrique: XIes jeux des iles - Madagascar risque de céder la première place

La Grande île abritera pour la troisième fois les jeux des Iles de l'océan Indien. La XIes et prochaine édition est prévue se tenir sur le sol malgache en 2023.

Plus que neuf mois! Les Jeux des Iles de l'océan Indien se déroulent d'habitude au mois d'août, comme lors des éditions en 1990 et 2007 sur le sol malgache. Après le désistement des Maldives, Madagascar abritera les XIes Jeux pour la troisième fois l'an prochain. À neuf mois de l'événement, toujours pas de calendrier de préparation ni de construction ou de réhabilitation des infrastructures. On sait tous qu'il n'y a pas de magie en sport.

Il faut une bonne préparation, intensive et suffisante pour pouvoir surclasser les adversaires, sinon le pays sera humilié à domicile. À ce rythme, Madagascar risque fort de céder la première place au tableau des médailles à domicile. Étant hôte, la Grande île s'est toujours hissée sur la plus haute marche du tableau des médailles. Madagascar a terminé premier lors de la IIIe édition en 1990 en raflant 56 médailles puis lors de la VIIe édition en 2007 avec 103 métaux précieux, devant la Réunion et l'île Maurice. La Réunion a, jusqu'ici, le meilleur palmarès en raflant sept fois la première place (1979, 1985, 1993, 1998, 2003, 2011, 2015). À domicile, l'île Maurice a décroché pour la première fois la position de leader en 2019.

À chaque édition, Mada-gascar excelle en athlétisme, basketball et tennis. La Grande île a brillé un peu plus tard en pétanque depuis 1990, en haltérophilie et sports de combat comme la boxe, la lutte, le judo, le karaté et le taekwondo vers 2007 et dernièrement le rugby en 2019.

Ça sent le fiasco

Le pays a remporté la médaille d'or du football seulement deux fois sur dix éditions, en 1990 à domicile et en 1993 à la Réunion.

Vingt-trois disciplines sportives ont été proposées lors de la réunion du conseil international des jeux (CIJ) , fin janvier au Novotel Ivandry, un nombre record depuis l'édition inaugurale en 1979. Pour définir les disciplines de compétition, il faut au moins trois voix des sept îles participantes. Douze disciplines ont été au programme des Jeux des Seychelles en 2012, quinze à Madagascar en 2007 et l'ancien record a été de seize à la Réunion en 1998.

Avec vingt-trois disciplines, il nous faut des infrastructures aux normes et homologuées pour les compétitions mais surtout la préparation. Nous n'avons pour l'heure que le Palais des sports, les gymnases de la CNaPS Vontovorona, d'Anko-rondrano et d'Ankatso, le stade Barea, qui ne seront sûrement pas suffisants. C'est encore pire pour le cas de l'athlétisme et la natation. La piste flambant neuve du stade Barea n'a pas d'installations pour les concours de lancer et de saut. Où vont aussi se dérouler les épreuves combinées?

Pour la natation, les jeux se déroulent durant la période hivernale alors que la piscine de l'ANS n'était plus chauffée après l'édition 2007. La ou les nouvelle(s) piscines seront-elles finalement construites à Toliara, à Ivato ou à Maha-janga ? Va-t-on encore attendre la concrétisation des projets et promesses? Les compétitions ne pourront pas se jouer sur des maquettes. Sans parler du village des jeux et les soucis des autres disciplines... Les athlètes devraient au moins suivre trois regroupements mais quand et où ? Les quinze disciplines au programme des jeux en 2007 ont été toutes retenues dans la liste de propositions, notamment l'athlétisme, le basket, la boxe, le cyclisme, le foot, l'haltérophilie, le judo, le karaté, la lutte, la natation, la pétanque, le taekwondo, le tennis de table, le tennis et la voile. Les nouvelles disciplines sont le basket 3 contre 3, le sport équestre, le handball, le kick-boxing, la para-natation, le rugby à 7, le tir à l'arc, le beach-volley et le surf. Les fédérations concernées ont hâte de lancer le regroupement prévu initialement en juin.