Afrique: FIBA Africa Regional Youth Camp - La NBA en ligne de mire

Ils sont jeunes et représentent l'avenir du basket-ball africain. 45 jeunes et 15 coaches participent au Camp de basket jusqu'au 13 octobre au Palais des Sports de Mahamasina.

" Profitez de cette opportunité car ce camp pourrait changer votre vie. Une fois de plus, Madagascar est le centre d'intérêt du basket africain. Ce camp d'entraînement contribuera à améliorer le niveau du basket en Afrique ". Tels sont les propos de Rosa Rakotozafy, Directeur général des Sports, représentant le ministre, Tinoka Roberto, lors de la cérémonie d'ouverture du Camp de basketball pour les jeunes, hier au Palais des Sports de Mahamasina. Ils sont 45 joueurs et 15 coaches en provenance de 19 fédérations sportives à bénéficier de ce camp d'élites pour les jeunes organisé par la FIBA Afrique, la NBA et la Fédération malagasy de basket-ball (FMBB).

Sur les 6 joueurs malgaches participant au camp, quatre d'entre eux étaient sociétaires de l'équipe nationale Ankoay lors du dernier championnat d'Afrique au mois d'août. Il s'agit de Jerry Pepin Rabibisoa, Rino Randimbiarivelo, Fabrizio Mickael Heritiana et Mariano Sylvain Tovolalaina. 12 jeunes joueuses malgaches suivent aussi ce camp aux côtés de 33 joueurs issus de la zone australe et orientale de l'Afrique. " Je vais profiter à max de cette expérience et donner le meilleur de moi-même " , nous a confié Heritiana Mickael.

Des instructeurs et techniciens de la FIBA et de la NBA dirigent les séances, entre autres, le Sénégalais Cheikh Sarr ; le Sénégalais, instructeur FIBA, et le Marocain Naoufal Uariachi, instructeur FIBA. Des experts de la NBA sont aussi sur place pour voir le potentiel des joueurs du continent. Tous les intervenants d'hier ont insisté sur l'intérêt de ce camp pour les joueurs. " Vous êtes l'avenir du basket africain. Cette occasion pourrait changer votre vie. Investissez et profitez à fond de cette opportunité ", a déclaré Jean Michel Ramaroson, président de la Fédération malagasy de basket-ball. Le programme est très chargé au Palais des Sports. " Vous devriez croire en votre talent, en vous-mêmes. L'Afrique est riche et pleine de joueurs avec un réel potentiel. Écoutez vos coachs et les consignes, mais avant tout, amusez-vous et profitez du moment ", a insisté Franck Traoré de la NBA Academy.