Madagascar: Concours World of Tech - Un tremplin pour les métiers créatifs et artistiques

Les WOT Awards, la cérémonie de remise de prix des concours World of Tech 2022 ou WOT 2022, se tiendront à l'IFM Analakely, le 19 novembre prochain. Ce sera l'occasion de célébrer et de récompenser les talents malgaches dans le domaine de la création et de la technologie.

Ces concours organisés par l'association WOT ont vu le jour en 2021, dans le but de promouvoir et de valoriser l'industrie de métiers créatifs et de la technologie à Madagascar. Pour cette édition 2022, 4 catégories ont été retenues.

La première catégorie concerne le film d'animation. Le défi consiste à terminer un film dans le cadre du festival " Madagascourt " organisé par l'association RFC, dont il faudra effectuer le " compositing " et le montage d'un projet d'animation. La soumission des œuvres pour les 3 équipes finalistes prend fin aujourd'hui. L'équipe gagnante remportera la coquette somme de 2 500 euros et aura l'opportunité d'être présentée aux Rencontres de Films Courts et au Fespaco 2023 (Pan-African Films & TV Festival of Ouagadougou).

Les participants de la deuxième catégorie, " character design ", auront à créer le design d'un véhicule avec son pilote. Le concours reste ouvert jusqu'au 15 octobre prochain. Le gagnant de cette catégorie se verra attribuer la somme de deux millions d'ariary et aura une opportunité de signer un contrat avec une maison d'édition pour publier ses œuvres.

Les participants à la troisième catégorie du concours auront à concevoir le design du trophée WOT Award avec des matériaux accessibles et un design réalisable. L'œuvre gagnante sera produite à échelle réelle pour devenir une marque de l'événement. Il est attendu des participants que leurs œuvres représentent les visions, l'identité et les valeurs du World of Tech. Ils auront également jusqu'au 15 octobre prochain pour soumettre leurs œuvres. Le lauréat recevra la somme de deux millions d'ariary et recevra le droit de reproduction de l'œuvre.

La dernière catégorie consiste à développer une application de réalité augmentée pour valoriser et faire renaître les monuments historiques de la Capitale dans leurs anciennes facettes, principalement, celles de l'avenue de l'Indépendance. Ce défi se fera en équipe de 2 à 5 personnes. Les participants auront jusqu'au 5 novembre pour soumettre l'application. L'équipe gagnante remportera l'opportunité d'être intégrée sur le projet de l'application mobile pour la valorisation des patrimoines historiques de la CUA en plus d'un chèque de deux millions d'ariary.

Outre le fait d'être un tremplin, WOT ambitionne, également, de réunir les jeunes évoluant dans le métier du digital et artistique et surtout être précurseur d'une formalisation du secteur qui reste encore à structurer.