Sénégal: Plan international installe officiellement le Conseil consultatif des jeunes

Les membres du Conseil consultatif des jeunes communément appelé « Youth panel » sont officiellement installés ce mardi 11 octobre à Dakar, en marge de la Journée internationale de la fille (Jif).

Constitué de 17 jeunes (14 filles et 3 garçons) dont 12 représentants des régions de Kaolack, Saint Louis, Thiès, Louga, Kédougou et Dakar, ce panel qui a été mis en place depuis 2019, a pour rôle de représenter les jeunes du pays dans les plus hautes instances de décisions de Plan international Sénégal.

Ceci, en vue d’apporter une contribution significative à la réflexion stratégique concernant les programmes de l’Organisation non gouvernemental destinés aux jeunes.

Mlle Fatou Bintou Camara, coordonnatrice du Panel des jeunes et membre du Club des jeunes filles Leaders de Koumpentoum (Tambacounda) affirme que cette structure va aider à cibler les domaines dans lesquels l’Ong peut orienter ses actions en prenant en compte les avis, les opinions, les perceptions des jeunes dans sa gouvernance.

A son avis, le panel va s’atteler à une mission d’éveil de conscience auprès des familles, des jeunes filles et des acteurs pour les conscientiser sur certains maux qui touchent la jeunesse.

Dans la même dynamique, M. Souley Harouna Issaka, directeur national adjoint de Plan international Sénégal, confie que cette structure de participation des jeunes à la prise de décision va permettre à cette tranche sociale de donner son avis sur des décisions stratégiques qui se prendront au niveau de l’équipe de leadership.

Pour M. Cheikhou Ndiaye, directeur du parrainage et de l’engagement des jeunes de Plan international Sénégal, c’est une manière de responsabiliser les jeunes dans la gouvernance. Du moment que la participation des jeunes est une devenue une obligation au niveau mondial.

C’est dans ce sens que le panel des jeunes rencontre tous les trimestres le leadership de Plan Sénégal où sont prises toutes les décisions pour donner son avis.

M. Issaka assure que le panel collaborera avec les équipes de l’Ong pour veiller à ce que les voix, les besoins et les idées soient intégrés dans les programmes et politiques qui ont un impact dans leur vie.

Selon lui, c’est un groupe fondé sur un certain nombre de principes dont l’ouverture, l’inclusion et la transparence afin d’assurer une représentation équitable des jeunes dans les processus de décision.

A son avis, lever les freins à la participation des jeunes et des filles est une priorité absolue.

Pour répondre à cette obligation, fait croire M. Ndiaye, les membres du panel ont été sélectionnés sur la base de critères rigoureux et objectifs de représentativité, d’engagement et avec des jeunes qui sont au fait des problématiques de leur communauté.

Ce qui entre en droite ligne avec l’engagement d’un processus de changement de démarche orienté vers des mesures concrètes pour l’investissement dans la création collective en redirigeant les efforts vers les groupes des jeunes et de filles et en leur permettant de prioriser la créativité et le développement.

Il faut rappeler que pour la période 2021-2025, Plan International Sénégal voudrait renforcer sa position d’organisation de référence en matière d’engagement des jeunes ce qui a induit, suite à la transformation de créer le département du parrainage et de l’engagement des jeunes.

Selon les équipes de l’Ong basées à Dakar, ce département contribue à la réalisation de l’ambition de Plan international : « Trois millions de filles parmi les plus vulnérables du Sénégal, ainsi que des garçons et des jeunes, bénéficient de meilleures opportunités d'apprentissage et deviennent des citoyens actifs qui agissent pour mettre fin aux mariages des enfants, aux grossesses précoces et aux mutilations génitales féminines ».

D’après M. Cheikhou Ndiaye, les jeunes ont travaillé sur un plan d’actions. Ils auront la possibilité de donner leur point de vue avant toute prise de décision sur les orientations programmatiques, la stratégie de Plan international et le développement du Sénégal.

A en croire toujours le directeur du parrainage et de l’engagement des jeunes de Plan international Sénégal, les jeunes du panel présentent annuellement un rapport pour évaluer les actions de Plan international et permettre à l’Ong d’avoir la perception que cette population cible a de ses actions.

Ce qui fait dire à Fatou Bintou Camara, que le panel est une instance de jeunes qui doit servir d’exemple aux autres organes décisionnels qui travaillent avec les autres organisations nationales et internationales.