Ile Maurice: Accident à Goodlands - Angelo Rochecoute, 23 ans, laisse derrière lui une fille d'un an et demi

Un accident a eu lieu hier, à Goodlands, à l'intersection de New Bypass Link Road et d'Astoria Link Road, impliquant une voiture et une motocyclette. Le motocycliste a été retrouvé inconscient à l'arrière de la voiture. Un pylône électrique était renversé sur le chemin. La police a été mandée sur les lieux mais la conductrice de la voiture, une femme de 36 ans, s'était déjà rendue au poste de police de Goodlands pour donner sa version des faits. Elle a subi un alcotest qui s'est révélé négatif.

La victime a été identifiée comme Bisento Angelo Frank Rochecoute, âgé de 23 ans et habitant Pointe-des-Lascars. Sur les lieux, le médecin du SAMU n'a pu que constater sa mort. L'autopsie du médecin légiste, le Dr Maxwell Monvoisin, a attribué le décès du motocycliste à une fracture du crâne.

La compagne de Bisento Angelo Frank Rochecouste est anéantie. Le couple, qui se connaissait depuis quatre ans, avait prévu de se marier et comptait entamer des démarches en décembre. Le jeune homme travaillait comme peintre avec un contracteur. Le jour de l'accident, il devait aller travailler dans la région de Calebasses. Il laisse derrière lui une fille d'un an et demi.