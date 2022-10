Ile Maurice: Five-a-side l F5 Corporate League - UBP, Rogers Captial et Lolo gardent le cap

Trois victoires en autant de sorties, l'UBP, Rogers Capital et Lolo ne pouvaient rêver mieux. Ils ont réalisé le sans-faute le samedi 8 octobre lors de la 3e journée de la F5 Corporate League, compétition de football à cinq qu'organise Le Five Centre de Foot situé à Terre-Rouge.

L'UBP, l'une des formations les plus redoutables dans cette compétition, a battu PNL 7-2. Les joueurs de Patrick Tèche ont conforté leur capital but avec un total de 34 réalisations en trois matches. Du coup, dans ce groupe d'Anfield, c'est Rogers Capital qui a pris la deuxième place après sa victoire sur CMH 11-3. Et UBP et Rogers Capital comptent neuf points au compteur et c'est la différence de buts (+11) qui place UBP dans le fauteuil de leader. Dans ce même groupe Sofap a eu raison d'Intelcia 6-3.

Pour la prochaine journée, ce samedi 15 octobre, l'UBP devrait poursuivre sur sa lancée et c'est Sofap qui aura la lourde tâche d'aller défier la meilleure attaque du tournoi à 18 heures. Rogers Capital affrontera, pour sa part, PNL à 17 heures, une joute délicate pour l'une comme pour l'autre. Rappelons que la formation de PNL avait été battue par UBP et qu'une nouvelle défaite pourrait laisser filer les deux meneurs au classement. Les deux dernières équipes du groupe, Intelcia et CMH, se mesureront à 19 heures.

Dans le groupe Old Trafford, Lolo mène la danse avec trois victoires. Cette entreprise a eu raison d'Elie & Sons 10-1 et affrontera Rank Interactive samedi. Manser Saxon, tentera, pour sa part, de conforter sa deuxième place en affrontant Stonehage Fleming (3e). Que deux points les séparent et ce choc sera déterminant pour la suite.

Dans le groupe Wembley, le match MCB vs Swan a été reporté à la demande de la première nommée. Du coup, la place de leader a changé de main et c'est Deloitte qui a pris les rênes. Cette formation a toutefois concédé le nul devant Vivo Energy (5-5). Et elle devra assurer ses arrières pour sa prochaine sortie face à la MCB.

L'Express (3e) a aussi été contraint au match nul face à la lanterne rouge Super Hi Foods (5-5). Si la formation de L'Express souhaite garder ses chances de qualifications, elle devra faire gaffe face à Swan (4e) samedi.

Les différents groupes

Groupe Wembley : MCB, Vivo Energy, Swan, Deloitte, Super Hi Foods, L'Express

Groupe Anfield : CMH, Sofap, PNL, UBP, Rogers Capital, Intelcia

Groupe Old Trafford : Manser Saxon, DMS Corporate Services, Lolo, Elie & Sons, Rank Interactive, Stonehage Fleming

Programme (4e journée)

Samedi 15 octobre

Groupe Wembley

17h L'Express vs Swan

18h Vivo Energy vs Super Hi Foods

19h Deloitte vs MCB

Groupe Anfield

17h PNL vs Rogers Capital

18h SOFAP vs UBP

19h Intelcia vs CMH

Groupe Old Trafford

17h Lolo vs Rank Interactive

18h DMS Corporate Services vs Elie & Sons

19h Stonehage Fleming vs Manser Saxon

Résultats

24 septembre

Groupe Wembley

MCB vs Super Hi Foods 16-6

Vivo Energy vs L'Express 4-5

Swan vs Deloitte 1-6

Groupe Anfield

CMH vs UBP 5-12

Sofap vs PNL 3-7

Rogers vs Intelcia 9-5

Groupe Old Trafford

Manser Saxon vs Elie & Sons 9-0

DMS vs LOLO 3-4

Rank interactive vs Stonehage Fleming 6-6

1er octobre

Groupe A - Wembley

MCB vs L'Express 6-2

Swan vs Vivo Energy 9-3

Deloitte vs Super Hi Foods 8-2

Groupe B - Anfield

CMH vs PNL 0-13

Rogers Capital vs Sofap 9-7

Intelcia vs UBP 2-15

Groupe C - Old Trafford

Manser Saxon vs Lolo 6-7

Rank Interactive vs DMS Corporate Services 3-8

Stonehage Fleming vs Elie & Sons 4-1

8 octobre

Groupe Wembley

MCB vs Swan Postponed

Super Hi Foods vs L'Express 5-5

Deloitte vs Vivo Energy 5-5

Groupe Anfield

CMH vs Rogers 3-11

UBP vs PNL 7-2

Intelcia vs Sofap 3-6

Groupe Old Trafford

Manser Saxon vs Rank Interactive 8-3

Elie & Sons vs Lolo 1-10

Stonehage Fleming vs DMS Corporate Services Postponed

Classements

Teams GP W D L GF GA GD PTS

DELOITTE 3 2 1 0 19 8 11 7

MCB 2 2 0 0 22 8 14 6

L'EXPRESS 3 1 1 1 12 15 -3 4

SWAN 2 1 0 1 10 9 1 3

VIVO ENERGY 3 0 1 2 12 19 -7 1

SUPER HI FOODS 3 0 1 2 13 29 -16 1

Teams GP W D L GF GA GD PTS

UBP 3 3 0 0 34 9 25 9

ROGERS 3 3 0 0 29 15 14 9

PNL 3 2 0 1 22 10 12 6

SOFAP 3 1 0 2 16 19 -3 3

INTELCIA 3 0 0 3 10 30 -20 0

CMH 3 0 0 3 8 36 -28 0

Teams GP W D L GF GA GD PTS

LOLO 3 3 0 0 21 10 11 9

MANSER SAXON 3 2 0 1 23 20 13 6

STONEHAGE 2 1 1 0 10 7 3 4

DMS 2 1 0 1 11 7 4 3

RANK INTERACTIVE 3 0 1 2 12 22 -10 1

ELIE & SONS 3 0 0 3 2 23 -21 0