Maroc: Tata - La plateforme des jeunes de l'INDH, véritable outil d'inclusion économique et sociale

Tata — La plateforme des jeunes de Tata mise en place dans le cadre de la phase III de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) (2019-2023), constitue un véritable outil d'inclusion économique et sociale des jeunes de la province.

Cette structure a été réalisée par le Comité provincial de développement humain (CPDH) dans le cadre du programme d'amélioration des revenus et d'inclusion économique des jeunes, à travers notamment la sensibilisation à l'importance de l'entrepreneuriat et l'appui technique et financier direct aux projets s'inscrivant dans l'économie sociale et solidaire.

En effet, cette plateforme qui s'étend sur une superficie d'environ 285 mètres carrés, se veut un espace d'intégration économique et sociale des jeunes de la province, et une locomotive sur la voie de la concrétisation de leurs projets.

Nécessitant un investissement de 445.000 DH, cette structure offre des espaces d'accueil, d'écoute et d'orientation, d'accompagnement à l'entrepreneuriat et à l'emploi, ainsi que des espaces de renforcement des compétences.

Dans une déclaration à la MAP, Khaled Bahmani, Chef du service d'amélioration des revenus à la Province de Tata, a indiqué que cette plateforme gérée par l'Association Tariq Ibn Ziyad, œuvre à accueillir et écouter les jeunes à même d'identifier leurs compétences et savoir-faire.

Plusieurs mesures ont été prise depuis le lancement de ce projet y compris le recrutement de trois jeunes originaires de la province de Tata , et qui s'occupent des différentes tâches liées à l'accueil et l'orientation ainsi que l'accompagnement des bénéficiaires (plus de 600 jeunes), a-t-il ajouté.

Par ailleurs, et en dépit des contraintes liées au contexte sanitaire défavorable marqué par la pandémie du Covid-19, le CPDH a déployé d'importants efforts pour mettre en œuvre les différents axes du programme d'amélioration des revenus et d'inclusion économique des jeunes à travers l'organisation d'une série de rencontres de communication, d'ateliers et de sessions de formation .

De même, dans le cadre du soutien de l'employabilité des jeunes, le CPDH a coordonné en novembre 2020, l'opération de recrutement de 163 jeunes de la province embauchés par un groupe spécialisé en industrie automobile et une société opérant dans le secteur du câblage à Kénitra.

S'agissant de l'axe d'amélioration des revenus, il a été procédé au cours de l'exercice 2019, au financement de 16 projets dont 13 au profit des coopératives et 3 en faveur des petites entreprises, d'une valeur totale 2,76 MDH.

En 2021, le Fonds de l'INDH a consacré une enveloppe budgétaire de 5,52 millions de DH pour le financement de quelque 34 projets au niveau de la province de Tata.