Ile Maurice: "Errors & Omissions" - Le rapport du PRB attendu

Corriger les erreurs, omissions et anomalies survenues dans le rapport du Pay Research Bureau (PRB), rendu public le 14 septembre 2021, sur la révision salariale des fonctionnaires et ceux des corps paraétatiques. Les syndicalistes attendent que ce rapport soit dévoilé plus d'un an après. Interrogé, Deepak Benydin, président de la Federation of Parastatal Bodies and Other Union (FPBOU), affirme que ce rapport devrait tomber incessamment. "Nous attendons ce rapport sur l'ensemble des fonctionnaires et avons hâte de découvrir ce qu'il contient."

C'est en octobre 2016 que le dernier rapport Errors and Omissions de 80 pages a été publié. Les syndicalistes de la fonction publique avaient décrit le rapport comme "une déception". Selon la Federation of Civil Service and other Unions (FCSOU) et la State Employees Federation (SEF), leurs propositions n'avaient pas été prises en considération.

Sollicité par l'express, le directeur du PRB à l'époque, Jaivassen Curpen Naick, avait soutenu que plusieurs syndicats ont soumis les mêmes propositions que celles envoyées dans le cadre du rapport du PRB 2016. "Or, le but de l'Errors and Omissions Report n'est pas de corriger le dernier rapport du PRB, mais de corriger des erreurs genuine qu'on a identifiées."

Cependant, la révision salariale du dernier rapport du PRB n'est pas au goût des syndicats. En effet, il prévoit une hausse salariale payée dans son intégralité en une seule tranche pour la période à compter de janvier 2021. De plus, les arrérages entre janvier et octobre 2021 doivent être payés sous forme d'un lump sum en novembre 2021. Et que la nouvelle grille salariale des fonctionnaires soit payable à partir de décembre 2021.

Or, au sein de certains corps paraétatiques, la frustration a gagné le personnel. Les employés font ressortir que même s'ils sont considérés comme des fonctionnaires, ils ne bénéficient pas des mêmes privilèges que les civil servants. "Chaque corps paraétatique doit nommer un consultant indépendant pour une révision salariale et des conditions de service. La plupart des corps paraétatiques sont en souffrance, n'ayant pas encore fait leur rapport", affirme-t-on.

"...Il faut payer plus"

Le pire, soutient-on, c'est que les arrérages doivent être payés depuis janvier 2021. "Plus ils tardent, plus il faut payer plus. Et il y a le risque qu'on nous dise qu'il n'y a pas d'argent et de prendre la moitié." L'on souligne que la révision salariale sera combinée à une restructuration au sein des corps paraétatiques afin de convenir à leurs objectifs. Du coup, déplorent certains, les employés sont pris en otage. "Quand le rapport sera publié, les employés auront le choix d'accepter ou de rejeter les propositions." Mais, d'ores et déjà, les employés disent se préparer au pire.

À noter qu'un accord salarial d'Airports of Mauritius Ltd (AML) a été avalisé par le nouveau conseil d'administration. Il permettra à environ 800 employés d'AML et d'ATOL de percevoir 12,4 % de hausse salariale pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024 et 10,2 % d'augmentation quant aux allocations. Cela, avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2021.

Au niveau de la Mauritius Ports Authority, les employés qui contestaient le rapport de la révision salariale à cause d'une disparité entre les salaires de la direction et des employés sont parvenus à un accord.