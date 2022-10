Afrique de l'Ouest: Initiative Cacao Côte d'Ivoire - Ghana- Deux autres pays producteurs frappent à la porte

Le Comité de Pilotage, l’organe décisionnel de l’Initiative Cacao Côte d’Ivoire – Ghana (Iccig), se réunit pour la seconde fois à Abidjan, ce mercredi 12 octobre 2022, au Sofitel Hôtel Ivoire de Cocody.

En prélude à cette réunion, dans le cadre du Comité spécial, les experts du Ghana et de la Côte d’Ivoire se sont rencontrés le mardi 11 octobre 2022 afin d’élaborer le rapport annuel 2021/2022 de l’Initiative, débattre du plan de travail 2022/2023 et jeter les bases de l’intégration de nouveaux membres, à savoir le Cameroun et le Nigeria.

Selon des sources officielles à Abidjan, « la réunion du Comité de Pilotage, placée sous la présidence effective du Ministre d’État, Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, M. Kobenan Kouassi Adjoumani, verra la participation de son homologue, le Ministre de l’Alimentation et de l’Agriculture du Ghana, l'Honorable Dr. Owusu Afriyie Akoto, et celle des invités spéciaux : les délégations ministérielles du Nigeria, conduite par l’Honorable Dr. Baba Mustapha SHEHURI, Ministre d’État, Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural du Nigéria, et du Cameroun, représenté par M. Michael NDOPING, Directeur Général de l’Office National du Cacao et du Café, et de M. Omer Maledy, Secrétaire Exécutif du Conseil Interprofessionnel du Cacao et du Café. »

Notons que ces deux pays qui représentent 30% de la production mondiale de cacao, souhaiteraient, à terme, intégrer l’Initiative. Selon le Secrétaire Exécutif de l’Iccig, Alex Pierre Assanvo, l’intégration de ces deux nouveaux membres devrait donc emmener cette organisation à désormais revendiquer 90% de la production mondiale de cacao. Cette rencontre ouvre ses portes plus d’une semaine après l’ouverture de la campagne de commercialisation du cacao 2022 /2023 en Cô d’Ivoire et au Ghana.