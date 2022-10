Sénégal: Babacar Ba, président du forum du justiciable "Si on va vers cette loi d'amnistie, on va plaider pour qu'elle soit encadrée... "

" Nous estimons que la confiscation des droits civils et politiques ne peut pas être éternel. Autrement dit, l'acte de confiscation des droits d'une personne doit être limité dans le temps.

Sous ce rapport, nous pensons qu'il était temps de restaurer les droits de vote de Karim Wade et de Khalifa Sall. Maintenant, notre position favorable à la loi d'amnistie se justifie par le fait que cette mesure est prévue par la Constitution Sénégalaise. Donc, c'est une disposition légale qui est également utilisée par les grandes démocraties quand on veut procéder à une réhabilitation nationale.

C'est la raison pour laquelle, nous soutenons cette mesure qui n'est pas une première au Sénégal d'autant plus que le président Senghor l'avait fait adopter puis son successeur, Abdou Diouf mais aussi le président Wade. Nous préférons cette mesure par rapport à la modification du Code électoral

Nous préférons la loi d'amnistie à la modification du Code électoral même si beaucoup de personnes proposent la revue des articles L29 et L30 du Code électoral. Car, ceux qui proposent cette modification du Code électoral oublient que cela n'est pas aussi simple. Car, pour modifier le Code électoral, il faut un consensus de tous les acteurs politiques. On ne peut se lever un bon jour et procéder à la revue de ces dispositions, il faut une consultation de tous les acteurs à travers des concertations politiques pour permettre à tous les acteurs de donner leur avis.

Ensuite, je rappelle que les articles L29 et L30 sont prévus pour empêcher les délinquants, les criminels, les gens qui sont poursuivis et condamnés pour crimes, pour des faits de vols aggravés. Ces dispositions sont spécialement prévues pour les empêcher de briguer le suffrage des Sénégalais. Donc aujourd'hui, si vous modifiez cette disposition, on ouvre une porte à ces délinquants-là.

Nous pensons que l'amnistie a une portée beaucoup plus politique dans le sens où elle va rassembler, elle va réhabiliter. Maintenant, si toutefois, on va vers cette loi d'amnistie, on va plaider pour qu'elle soit encadrée, rédigée à tel enseigne qu'elle va concerner que les mis en cause même s'il est dit que la loi est générale et impersonnelle. On ne va pas rester là et regarder qu'on adopte n'importe quelle loi. La société civile et les acteurs politiques doivent être regardants. Nous devons faire de sorte que cette loi ne soit pas ouverte, un prétexte pour couvrir des futurs délinquants ".