Ethiopie: Un réseau pour la stabilité de la Corne de l'Afrique contre le terrorisme et l'insécurité alimentaire

Addis Abeba — L'espoir pour l'avenir de la Corne de l'Afrique pourrait être que les sept États d'Afrique de l'Est construisent un réseau pour promouvoir ensemble la paix.

" La Somalie et l'Éthiopie doivent continuer à construire une voie commune pour faire face aux grands défis du terrorisme et de l'insécurité alimentaire causée par la sécheresse ", a déclaré à l'Agence Fides le professeur Sonkor Geyre, président de l'Institut somalien pour le fédéralisme et l'analyse de la sécurité (IFSA). M. Sonkor a souligné les progrès réalisés par la collaboration entre les deux pays à la suite de la rencontre historique qui a eu lieu le 28 septembre à Addis-Abeba entre le président somalien Hassan Sheikh Mohamud et le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali. Lors de cette rencontre, les deux dirigeants avaient exprimé leur volonté de renforcer les relations entre la Somalie et l'Éthiopie, de donner la priorité au développement et à la stabilité de la région de la Corne de l'Afrique et de poursuivre une coopération fructueuse dans divers domaines entre les deux peuples voisins.

Le professeur Sonkor a réaffirmé que la visite du président Hassan était historique, étant donné la période difficile que traverse toute la région de la Corne de l'Afrique. Il a également rappelé que le précédent gouvernement somalien, dirigé par le président Mohamed Abdullahi Farmajo, et le gouvernement du premier ministre Abiy Ahmed, avaient déjà établi des relations très harmonieuses entre les deux pays par le biais d'accords bilatéraux. Malgré les doutes de l'Éthiopie quant à la possibilité d'entretenir de bonnes relations avec la Somalie après la défaite du président Farmajo, la visite du président Hassan à Addis-Abeba a permis de stabiliser les cercles diplomatiques.

La coopération entre les deux pays contre Al Shabaab a été précédée par l'offensive des terroristes somaliens le mois dernier contre l'Éthiopie, ouvrant un autre front de crise après celui du Tigré.

Le gouvernement d'Abiy travaille également sur des projets de sécurité alimentaire dans la région de Somali où, en coopération avec les autorités locales, il veut promouvoir des projets de développement agricole par une forte augmentation de la production de blé, tant pour les besoins locaux que pour l'exportation.