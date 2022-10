Afrique: L'Algérie condamne l'attentat terroriste contre des forces de sécurité djiboutiennes

Alger — L'Algérie a condamné fermement l'attaque perpétrée par un groupe terroriste contre des forces de sécurité djiboutiennes, faisant des morts et des blessés parmi les soldats dans la région de Garabistan, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.

L'Algérie "réitère la nécessité de renforcer la coopération, aux plans régional et international, pour prévenir et faire face avec une efficacité accrue aux menaces terroristes et exprime sa solidarité avec le gouvernement et le peuple de la République de Djibouti en ces moments difficiles", lit-on dans le communiqué.

L'Algérie "présente ses sincères condoléances et ses profonds sentiments de compassion et de sympathie aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés", précise-t-on de même source.

Le ministère djiboutien de la Défense avait annoncé, samedi dernier, la mort de sept (07) soldats dans une attaque terroriste contre des casernes de l'armée de la base de Garabistan (nord du pays), précisant que quatre (04) autres soldats ont été blessés et six (06) autres sont portés disparus.