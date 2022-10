Bénin: Drame au CNHU - Colère des proches des victimes

Quatre patients sont morts vendredi dans le plus grand hôpital du Bénin suite à une panne d'électricité. Les proches des victimes réclament des sanctions.

" ... Et je vous fais comprendre que suite à cette coupure d'électricité, il y a eu quatre décès, quatre décès dont ma fille... "

Une voix décontenancée, mélangée de révolte et de détresse, c'est celle d'Augustin Adéniyi, un membre des forces armées qui avait enflammé les réseaux sociaux le week-end dernier.

Les circonstances du drame survenu suscitent encore consternation, indignation et colère des Béninois.Le drame est survenu réanimation du centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM) de Cotonou, hôpital de référence, le plus grand du pays.

"J'ai vu les parents d'une victime qu'ils ont emmenée dans un bureau pour leur annoncer le décès de leur parent. Sur les lieux, je suis interpellé par deux médecins en blouse blanche. Ils m'ont emmené aussi dans un bureau, ils sont assis et je ne leur ai même pas laissé le temps de parole, raconte Augustin Adéniyi. Je leur ai dit, vous voulez m'annoncer le décès de ma fille ? Ils me disent qui vous a informé ? Je dis beh ! Il y a eu coupure d'électricité... Ils n'ont même plus dit un mot. J'étais là quand on a annoncé un 3è décès, puis un 4è décès. Et c'est là que j'ai commencé à faire du scandale."

Plusieurs interpellations

Une légitime réaction face à un grave dysfonctionnement dans l'alimentation en énergie électrique du CNHU Hubert Koutougou Maga de Cotonou.

Plusieurs personnes ont déjà été interpellées et gardées à vue dans le cadre d'une enquête lancée à cet effet, comme le réclame la population.

Selon Patrick Hinnou, enseignant à l'université d'Abomey-Calavi, " on aurait pu anticiper et prendre les dispositions pour éviter ce drame, au lieu d'avoir à faire le médecin après la mort ".

Patrick Hinnou ajoute sur la DW que "cela nous interpelle, interpelle les dirigeants, pour que de plus en plus ils restent vigilants et répercute la nécessité de cette vigilance sur toute la hiérarchie. Dans tous les cas de figure, ceux qui en sont responsables méritent d'être sanctionnés".

En évoquant la vigilance des dirigeants, le sociologue-politiste pense notamment au fonctionnement et la gestion de cet hôpital de référence. Patrick Hinnou recommande plus d'attention au système d'alimentation en énergie :

"S'assurer du bon fonctionnement suppose que l'on procède à un entretien régulier de ses générateurs, en tout cas prendre des dispositions idoines pour que l'on ne revive plus ce genre de situations qui ternissent non seulement l'image de cet hôpital qui est censé être un hôpital de référence mais également de tout le pays."

En attendant, les enquêtes se poursuivent et les Béninois, particulièrement les familles des victimes inconsolables espèrent une sérieuse conduite du dossier.