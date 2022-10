Afrique: Allemagne - Les Érythréens pourront obtenir un passeport sans passer par l'ambassade

La plus haute juridiction allemande a rendu une décision historique, ce mardi 11 octobre : les réfugiés et demandeurs d'asile érythréens dans le pays n'auront plus à demander un passeport à l'ambassade de leur pays d'origine s'ils souhaitent voyager. Le motif : comme tous les membres de la diaspora, pour obtenir des papiers, ils étaient contraints de verser 2% de leurs revenus et de signer un document de " repentance " pour avoir quitté l'Érythrée.

Tout est parti d'un déserteur de l'armée érythréenne ayant demandé l'asile en Allemagne et qui voulait obtenir un document de voyage. En attendant que l'État statue sur sa demande, il refusait d'entrer en contact avec l'ambassade du pays qu'il avait fui et surtout de " regretter " noir sur blanc, comme c'est la règle pour les Érythréens, avoir commis un " crime " en s'enfuyant, être prêt à " faire face aux conséquences " le cas échéant, et à payer aux diplomates un impôt sur ses revenus.

Or l'Allemagne, sollicitée, lui refusait également un document équivalent à un passeport. Il a donc porté plainte.

Il a finalement obtenu gain de cause devant la Haute Cour fédérale ce mardi 11 octobre, en dernière instance, dans une décision que le journaliste Jonathan Moremi qui, avec un avocat, a soutenu le demandeur d'asile depuis début, salue comme " un triomphe "...

" La Haute Cour stipule très clairement que le droit individuel de ce réfugié érythréen de refuser de se soumettre à ces règles et de signer ce document a plus de valeur que l'intérêt de l'Allemagne comme pays d'accueil. Voilà vraiment une victoire qui nous réjouit et qui aurait dû arriver bien avant. Il s'agissait vraiment d'une violation des droits constitutionnels de quiconque vit aujourd'hui en Allemagne. "

Le plaignant érythréen s'est donc vu octroyer ce qu'on appelle un " Titre de voyage pour étrangers " délivré par l'Allemagne.

Cette décision, ajoute Jonathan Moremi, fait donc jurisprudence. Elle peut maintenant, dit-il, " être utilisée devant d'autres juridictions européennes " si les pratiques des ambassades d'Érythrée y sont identiques.