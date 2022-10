Angola: ANGOSAT-2 lancé

Luanda — Le satellite ANGOSAT-2 a été lancé ce mercredi après-midi, depuis la station aérospatiale de Baïkonour, au Kazakhstan.

L'Angosat-2 a une capacité de transmission sept fois plus élevée que l'Angosat-1, qui avait 16 bande C et six relais dans la bande KU.

Avec 15 ans de durée de vie utile, l'Angopst-2 a également six "transponders" dans la bande C, 24 dans la banque KU et, comme nouveauté, un retransmetteur dans la bande KA.

Il s'agit d'un satellite à taux de transmission élevé (HTS), avec un poids total de deux tonnes, préparé à fournir 13 gigabytes dans chaque région illuminée (zones de plage de signaux satellites). La même chose sera basée sur la plate-forme Eurostar-3000.

L'Angosat-2 a commencé à être construit le 28 avril 2018, dans les installations d'Airbus en France, où la charge utile complète du satellite a été installée.

La structure a ensuite été transférée à l'usine Reshetnev ISS dans la ville "fermée" de Zheleznogorsk, près de Krasnoyarsk, dans la région de la Sibérie, où la carcasse a été produite et le mécanisme de démarrage installé.

Cela a été suivi par le transfert sur le site de lancement de la station aérospatiale de Baikonur au Kazakhstan, où elle partira mercredi à l'orbite spatiale.

Le nouveau satellite surgit dans la stratégie de l'Exécutif angolais de diminuer l'exclusion numérique dans le pays, en particulier, et en Afrique, en général, permettant l'expansion des services de télécommunications aux zones les plus reculées à des prix compétitifs.

Le satellite, qui détient un certain nombre de services, a la capacité de couvrir le continent africain, en mettant l'accent sur la région du Sud, et une partie importante de l'Europe du Sud.

Il est survenu avec la mission de remplacer l'Angosat-1, le premier satellite angolais, lancé en orbite le 26 décembre 2017, qui a été confronté à des problèmes spatiaux.

Lors du lancement, il y a eu une perte de contact principale due à une défaillance du sous-système de puissance peu de temps après l'orbite, bien que les communications aient été récupérées, et des problèmes ultérieurs avec l'alimentation par satellite.

L'artefact avait été jeté en orbite via le transporteur ukrainien Zenit du cosmodrome de Baikonu au Kazakhstan, Fédération de Russie.

Construit à la suite d'un accord signé entre l'Angola et la Russie en 2009, l'Angosat-1 avait coûté 360 millions de dollars aux coffres de l'État angolais.

Le satellite avait une assurance de 120 millions de dollars, qui couvrait environ 90% de son remplacement à zéro en cas de destruction ou de disparition éventuelle.