Congo-Kinshasa: Jean-Michel Sama Lukonde et Huang Xia échangent sur la situation politique et sécuritaire de la région de Grands lacs

Le Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde a échangé, mercredi 12 octobre à Kinshasa, avec l'envoyé spécial du Secrétaire général de l'ONU pour la région des Grands Lacs, Huang Xia sur la situation sécuritaire et politiques de cette partie du continent africain.

" J'exprime une fois de plus mes vifs remerciements au Premier ministre, qui a bien voulu partager avec nous sa lecture sur la situation politique et sécuritaire dans la région, ses observations sur les grands dossiers dans la région des Grands Lacs. Cela nous aide fortement pour notre travail pour les semaines à venir et ça m'aiderait surtout à préparer ma communication au Conseil de sécurité le 26 octobre. Et donc, nous avons une vision plus claire sur les choses, sur les défis, sur les difficultés et nous sommes aussi encouragés par cette analyse encourageante du Premier ministre pour voir comment mieux gérer tous ces dossiers de paix et de sécurité ", a déclaré Huang Xia.

L'envoyé spécial de l'ONU pour la région des Grands Lacs avait invité, lors de sa dernière adresse faite par visioconférence devant le Conseil de sécurité de l'ONU sur la situation de la RDC, le 31 mai, tous les groupes armés à déposer " immédiatement " les armes.

Il avait recommandé à tous ces groupes armés " à s'engager résolument dans le processus politique de dialogue de Nairobi, facilité par le Kenya ".

Selon lui, l'éradication des groupes armés dans l'Est de la RDC nécessite une approche globale.

Il s'est dit convaincu que l'option militaire seule ne suffira pas pour instaurer une paix durable dans cette région.

Huang Xia a également réitéré " la pertinence des mesures non militaires que son bureau s'efforce, depuis un moment, de promouvoir ".

Ce diplomate avait par ailleurs encouragé les dirigeants de la région à poursuivre leur dialogue de haut niveau pour faire face à la menace que représentent les groupes armés et pour éviter une escalade de tensions entre la RDC et ses voisins.