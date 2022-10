Maroc: OM - " Je dois passer un cap cette saison ", affirme Amine Harit

Désormais installé comme un titulaire lors des matches importants dans l'esprit d'Igor Tudor, Amine Harit s'épanouit à l'OM en ce début de saison.

Le Marocain a accordé une longue interview au site officiel de la LFP. Il évoque notamment sa progression et est déterminé à passer un cap. " Je pense qu'on peut toujours s'améliorer. Je crois au travail. J'ai encore beaucoup de points à perfectionner dans mon jeu pour être le meilleur joueur possible. Mais je ne me fixe pas de limite, le niveau d'un joueur n'a pas réellement de limite ", déclare-t-il.

Le numéro 77 de l'OM ne se contente pas du minimum : " Je ne me suis jamais senti au maximum, car j'ai toujours envie de faire plus. Bien sûr, il y a des prestations dont j'ai été très content, comme celle face au Sporting Portugal mardi dernier en Ligue des champions. Quand je suis décisif et que j'aide l'équipe à gagner, je suis très heureux à la fin du match. Mais je pense qu'avec du travail, je peux encore améliorer certains détails de mon jeu. "

L'international marocain doit désormais confirmer dans la durée. " Je suis dans une saison importante pour moi dans un club où il y a énormément de concurrence. Je suis conscient de mes qualités et de celles de mes partenaires. Je suis là pour me donner à fond et donner satisfaction au coach. Après, bien sûr, comme tous les joueurs de l'effectif, je veux être un titulaire, mais il n'y en a que onze sur le terrain à chaque match. Mais bien sûr que mon objectif, c'est de m'installer et d'avoir une place de titulaire, même si je sais que ça ne sera pas toujours possible avec tous les matches qu'on va disputer cette saison. J'ai envie de jouer les matches importants, d'être décisif et d'apporter un plus à l'équipe, explique le milieu offensif de l'OM. C'est la saison du cap à passer pour moi. J'en suis conscient à 2 000%. Généralement, on dit qu'à 25-26 ans, on est au pic de sa forme. J'espère que je vais atteindre ce pic cette année pour voir l'avenir en rose ! "