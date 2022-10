Maroc: La chaîne d'information M24 s'enrichit par la programmation de nouvelles émissions

Rabat — M24, la chaîne d'information en continu de la MAP, s'est enrichie, dans le cadre de sa nouvelle grille de programmation, par de nouvelles émissions traitant divers sujets d'actualité culturelle, intellectuelle et sociale.

Ces nouvelles émissions télévisées s'inscrivent dans le cadre de la volonté de M24 , et ce, depuis sa création, de mettre en place une programmation à fort impact, basée sur le renforcement de ses réalisations, dans l'optique de promouvoir son rayonnement en tant que plateforme médiatique qui se penche sur l'ensemble des questions de société.

Il s'agit notamment des émissions "Fikr wa Hiwar", "Ala Marma Khabar", "Bassamat" et "Chabab Talk".

Préparée et animée par le chercheur Mohamed Abdelouahab Rafiqui, l'émission "Fikr wa Hiwar", diffusée chaque lundi soir, vise à enrichir la scène médiatique par de nouvelles thématiques intellectuelles proches du spectateur et dont la vocation est de renforcer ses connaissances.

Cette émission reçoit des intellectuels, des artistes et des chercheurs dans divers domaines, dont les sciences humaines, les sciences exactes, la médecine, la physique, et l'environnement, dans le but de découvrir leur champ d'expertise et de partager avec les téléspectateurs des informations, des analyses, des solutions et des recommandations pertinentes concernant les problématiques traitées.

L'émission, qui dure 26 minutes, vise également à mettre en avant les différentes personnalités scientifiques au Maroc, ayant cumulé de larges connaissances ou laissé une empreinte dans leur domaines d'expertise.

De son côté, "Marma Khabar", une émission débat, préparée et animée par Sanae El Aji, traite des questions des droits des femmes et des enfants ainsi que des droits civils et économiques, et ce durant 26 minutes.

Dans chaque épisode, Sanae El Aji reçoit un invité pour débattre autour d'une thématique et pour répondre à des questions pertinentes dans le but d'échanger et d'interagir sur des sujets précis, par le biais d'une approche sociologique pure en compagnie d'experts en la matière.

Cette émission est, en outre, une opportunité de mettre en lumière le parcours d'experts et de jeunes, des femmes en particulier, à même de contribuer au débat public.

Par ailleurs, les téléspectateurs de la chaîne M24 auront rendez-vous avec "Bassamat", une série-débat hebdomadaire, préparée et présentée par la journaliste et poétesse Ouidad Benmoussa.

Le programme vise à consolider les valeurs de modernité et de progrès au Royaume, grâce notamment aux diverses interventions de personnalités influentes tant sur la scène politique qu'intellectuelle et ayant apporté leur pierre à l'édifice dans la consécration d'un Maroc plus ouvert sur son environnement national et régional, tout en mettant en avant leur parcours personnel et leurs contributions politiques et intellectuelles.

Ledit programme se veut également de renforcer l'implication de M24 dans le débat public et autour des questions intellectuelles, en vue de sensibiliser la nouvelle génération sur le rôle fondamental et historique joué par ces personnalités dans la construction du Maroc d'aujourd'hui.

Le programme télévisé "Chabab Talk" sera, quant à lui, présenté par le journaliste Ahmed El Bzioui et mettra en lumière diverses questions liées à la jeunesse sous différents angles.

L'émission hebdomadaire de 26 minutes accueillera de jeunes talents prometteurs, dotés d'énergie, de connaissances et de culture générale, avec l'ambition de partager un dialogue simple et spontané.

M24 TV est la chaîne d'information continue. Une chaîne qui couvre l'actualité marocaine et internationale, fidèle aux valeurs de la MAP, qui est le premier fournisseur de l'information au Maroc. Grâce à cette télévision, le téléspectateur perçoit l'actualité d'une perspective globale, touchant différents aspects.

La chaîne de télévision a lancé en 2021 plusieurs talk-shows, tels que "En toute sérénité", présenté par Samir Benhatta, "Paysage culturel", présenté par Widad Benmoussa, "M Auto", présenté par Jalil Bennani.

De même, la journaliste Aicha Zaimi Sakhri présente depuis 2021 l'émission "Horrates", tandis que Morad Moutaouakkil prépare et présente le programme sportif "SporTime" et Chahrazad Akroud se charge de la présentation de l'émission "le Monde de Chahrazad".