Afrique: Mise en œuvre de l'iccig- Le Comité de pilotage félicité par les autorités ivoiriennes

À l’issue des travaux, les délégations officielles du Ghana, du Cameroun et du Nigeria, accompagnées des dirigeants du Conseil du Café-Cacao, ont été reçues en audience à la Primature par le Premier Ministre de Côte d’Ivoire, Patrick Achi. Elles ont ainsi pu lui présenter leurs civilités et lui faire part des décisions qui ont été arrêtées après ces deux journées de réunions.

Le Premier Ministre n’a pas manqué de les féliciter pour leurs travaux et de livrer ses conseils et ses orientations pour une Initiative toujours plus efficace et renforcée, notamment, grâce à l’adhésion de nouveaux pays africains producteurs de cacao. Aussi, juste avant, le Ministre d’État, Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, M.Kobenan Kouassi Adjoumani, a été porté à la présidence du Comité de pilotage. Dr Owosou Afriyie Akoto, Ministre de l’Alimentation et de l’Agriculture du Ghana, après avoir assuré la présidence du Comité de pilotage de l’Initiative Cacao Côte d’Ivoire-Ghana (Iccig) pendant 15 mois, a passé le flambeau à son homologue ivoirien le mercredi 12 octobre 2022, à la salle le Chandelier du Sofitel Hôtel Ivoire. Ainsi, en respect du système de rotation mis en place pour la présidence de l’Iccig, Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural de Côte d’Ivoire est porté à la tête du Comité de pilotage pour une durée d’une année. Il va assurer donc la présidence du Comité de pilotage de cette structure qui enregistre l’arrivée imminente du Nigeria et du Cameroun.

Ce dernier pays était représenté par le Directeur Général de l’Office National du Cacao et du Café, Monsieur Michael NDOPING, accompagné de Monsieur MALEDY Omer, Secrétaire Exécutif du Conseil Interprofessionnel du Cacao et du Café, il a déclaré : « Nous connaissons tous les défis que la culture du cacao représente pour les générations futures. Dans le but de résoudre ces problèmes, l’Initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana a été créée l’année dernière, et nous suivons son développement depuis lors. Nous sommes ici ce matin pour participer à un processus d’apprentissage et, éventuellement, contribuer positivement à son succès. La leçon apprise nous aidera grandement à adapter les réalisations aux conditions spécifiques de notre pays. »

Légende photo : Les membres du Comité de pilotage à leur sortie d’audience à la Primature ( Ph Bm)