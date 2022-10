Ile Maurice: Le hors-bord "Ticanon" à Zanzibar - "Depuis mars, mon client est détenu, la police n'a rien trouvé"

La demande de révision judiciaire logée par Franky Tom pour contester la décision du magistrat de la Bail and Remand Court de ne pas lui accorder la liberté provisoire en mars a été débattue mardi, devant les juges Gaitree Jugessur-Manna et Iqbal Maghooa. Ce jeune homme de 29 ans a été arrêté le 19 février 2022, alors qu'il se trouvait dans une planque à Blue-Bay. Il avait sur lui un colis contenant une quantité importante de cannabis. En Cour suprême, lundi, un enquêteur de la Criminal Investigation Division du Grand-Baie a révélé que le hors-bord Ticanon a été retrouvé à Zanzibar et que les analyses confirment la présence d'explosifs à bord.

Franky Tom, maçon de profession, avait été arrêté le 19 février, alors qu'il se trouvait dans une planque, à Blue-Bay. Cet habitant de Dagotière était recherché par la police pour le vol d'un hors-bord à Sunset Boulevard, GrandBaie, commis dans la soirée du 23 au 24 janvier et ayant servi à transporter de la drogue de La Réunion.

Ses complices présumés l'avaient balancé après le vol de ce hors-bord. C'est un skipper habitant Pointe-aux-Canonniers qui avait rapporté le vol de ce speedboat à la police le 24 janvier. Dans sa déposition, il expliquait qu'il y avait deux puissants moteurs de 300 chevaux chacun sur l'embarcation qui portait le nom de Ticanon et dont la valeur est estimée à Rs 7,5 millions.

Le 23 mars, la Bail and Remand Court avait refusé d'accéder à la demande de Franky Tom pour obtenir la liberté conditionnelle. Pour objecter à sa demande, la police avait évoqué plusieurs raisons dont le fait qu'il avait déjà été arrêté dans le passé pour possession de cannabis et qu'il y avait une possibilité qu'il prenne la fuite. La police avait aussi évoqué sa sécurité après que sa sœur ait consigné une déposition à l'effet que six personnes cagoulées avaient fait irruption chez elle pour la menacer.

Son homme de loi, Me Assad Peeroo, avait alors logé une demande de révision judiciaire pour contester la décision de la Bail and Remand Court. L'affaire a été entendue hier. Un enquêteur de la CID de Grand-Baie devait révéler que le hors-bord avait été retrouvé à Zanzibar, au large de la côte de la Tanzanie, et que des analyses avaient démontré la présence d'explosifs à bord.

Me Assad Peeroo a réfuté ces arguments, faisant ressortir que depuis mars, les enquêteurs n'ont jamais parlé de hors-bord retrouvé et qu'après tout ce temps, il serait difficile de détecter la présence d'ADN sur le bateau. "Cette affaire repose uniquement sur des allégations alors qu'il n'y a aucune preuve solide. C'est bizarre qu'après tout ce temps, les enquêteurs viennent dire en cour que le horsbord a été retrouvé. Après tout ce temps, il y a un risque que les preuves aient été tampered." Il maintient que la présomption d'innocence doit prévaloir et que son client est détenu depuis sept mois uniquement sur des allégations. Il souligne par ailleurs qu'aucune démarche n'a été entreprise jusqu'ici pour retrouver les co-accusés réunionnais.

Après avoir écouté les arguments, les juges Jugessur Manna et Maghooa ont réservé leur jugement. Franky Tom est soupçonné d'être le cerveau derrière l'importation de drogue de La Réunion en janvier. Ses complices avaient affirmé en effet qu'il avait tout planifié, y compris le vol du hors-bord Ticanon dans le lagon de Grand-Baie, le choix de ceux devant faire partie de l'équipage vers l'île Sœur et le transport de la drogue une fois à Maurice.