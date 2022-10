Maroc: L'Alliance des agences de presse méditerranéennes tient sa 30ème Assemblée générale à Dubrovnik

Dubrovnik (Croatie) — L'Alliance des Agences de presse méditerranéennes (AMAN) a tenu, mercredi à Dubrovnik (sud de la Croatie), sa 30ème Assemblée générale, avec la participation de la MAP.

Après la présentation des activités de l'Alliance au titre du mandat en cours, les participants à cette réunion ont adopté les rapports moral et financier de l'exercice 2021 et confié à l'Agence de presse croate HINA la présidence de l'AMAN pour la période 2022-2023, en la personne de sa directrice générale, Branka-Gabriela Vojvodic. Ils ont également réélu, à l'unanimité, George Penintaex (Chypre) en tant que Secrétaire général de l'Alliance pour trois ans (2022-2025).

Les membres de l'Alliance ont approuvé l'organisation des prochaines éditions de l'AMAN à Tunis en 2023 et à Rome en 2024, les représentants des deux agences du pourtour méditerranéen, Tunis Presse Afrique (TAP) et de l'Agence italienne de presse (ANSA) ayant souhaité accueillir successivement les prochaines éditions de l'AMAN.

Les travaux de cette 30ème Assemblée générale ont également vu l'adoption de la "Déclaration de Dubrovnik" à l'issue de la conférence organisée, mardi en marge de cette Assemblée, par l'Agence de presse croate (Hina), sur le développement durable en Méditerranée et qui a été présidée par Nina Obuljen Korzinek, ministre croate de la Culture et des Médias.

Cette déclaration renferme "l'engagement des agences de presse méditerranéennes à assumer l'entière responsabilité de leurs actions en matière de défense et de promotion du développement durable à l'échelle mondiale, en particulier dans la région méditerranéenne".

Les agences reconnaissent, à travers cette déclaration, "l'importance cruciale du rôle des médias dans le processus de mise en œuvre des objectifs de développement durable et du programme Environnemental, Social et de Gouvernance (ESG) et expriment leur engagement à remplir leur rôle social dont ils sont pleinement responsables sur les plans national et local".

La Déclaration de Dubrovnik reconnait l'étendue de la responsabilité des agences de presse dans leur rôle social d'informer, de manière objective et impartiale, et la nécessité pour elles de s'ouvrir aux partenariats intersectoriels afin de remplir au mieux leur mission professionnelle et morale et contribuer ainsi à la mise en œuvre des objectifs de développement durable et de l'Agenda ESG, dans les secteurs privé et public, ainsi que dans la société civile. Les agences s'engagent à coordonner leurs efforts dans leurs propres environnements nationaux pour initier le dialogue et favoriser de tels partenariats et réseaux, sachant que seuls des efforts coordonnés peuvent aboutir au changement nécessaire pour assurer un avenir plus sûr aux futures générations.

La clôture de ce conclave a été marquée par la remise des prix du meilleur article, attribué à Imad Aldaghly, journaliste à l'agence de presse syrienne (SANA) et de la meilleure photo, remporté par Miguel Carlo de l'agence espagnole (EFE).

Fondée à Tunis en 1991, l'AMAN regroupe 19 agences de presse en plus des membres observateurs dont la Fédération atlantique des agences de presse africaines (FAAPA).

La MAP a été représentée à cette assemblée générale par Rachid Tijani, Directeur de la Communication et de la Coopération.