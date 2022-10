Gabon: La Ville d'Agadir abritera les 6 et 7 décembre la 8e Edition 2022 de l'Africa Agri Forum

Libreville — Pendant deux jours la ville marocaine d'Agadir, accueillera l'édition 2022 de l'Africa Agri Forum, une plateforme d'échanges et de débats œuvrant pour un secteur agricole solide et durable capable d'opérer sa transformation, assurer la sécurité alimentaire et réduire ainsi la pauvreté.

Plus de 400 acteurs publics et privés du secteur agricole en provenance d'une trentaine de pays, prendront part à des débats prospectifs sur la souveraineté alimentaire en Afrique et découvrir le potentiel régional.

Cette manifestation se déroulera en partenariat avec le Groupe OCP et avec l'appui de l'Union Africaine. Une occasion pour mieux appréhender les modèles africains de développement agricole.

Avec la crise alimentaire qui secoue le monde, les pays africains n'ont d'autres alternatives que de renforcer la coopération dans le cadre de l'intégration régionale et continentale.

Ceci permettra au continent de tirer profit de l'immense potentiel agricole dont il dispose. Il s'agira, en effet, de voir dans quelle mesure la coopération agricole permettra de combler les faiblesses du secteur et définir le cadre qui faciliterait le commerce des produits agricoles entre les pays et quel serait l'impact de l'entrée en vigueur de la ZLECAF.

Africa Agri Forum du 6 au 7 décembre 2022 au Hyatt Regency, à Taghazout, Maroc.