Nigeria: Barça - Inter - " Ce n'est pas une victoire mais c'est un point important " (André Onana)

Le Camp Nou a connu un nouveau match spectaculaire ce mercredi soir (3-3) entre l'Inter et le Barça. Un constat partagé par le portier du club italien, André Onana.

Le gardien de but de l'Inter , André Onana , a commenté sur Sky Sport le match nul à Barcelone.

" Ce n'est pas une victoire mais c'est un point important . Nous sommes allés devant trois fois sans pouvoir faire ce que nous voulions. Mais nous sommes heureux et nous voulons que les supporters le soient aussi. J'ai essayé de transmettre le soutien et l'engagement à mes coéquipiers. Il faut rester unis, on gagne et on perd tous ensemble, j'ai essayé d'animer et de soutenir mes défenseurs, toute l'équipe. On a toujours voulu gagner et on aurait mérité aussi , mais je suis content du point et de la performance de l'équipe ".

Le joueur de 26 ans s'est exprimé aussi sur ses relations avec son rival dans les cages de l'Inter. Onana semble avoir décroché la place de titulaire dans les buts du club milanais quelques mois après le début de sa première saison. Tout ne s'est pas fait tout de suite pour le Camerounais, mais il semble avoir la confiance du capitaine Handanovic, qu'il a félicité au micro de Sky Sport, pour tout ce qu'il l'a aidé depuis son arrivée.

" Je parle beaucoup avec Handanovic. La semaine dernière, j'ai joué mon premier match en Serie A, je ne connais pas très bien le terrain et il m'aide avec ça. On parle aussi beaucoup de nos adversaires et de la où on peut s'améliorer. " a déclaré le portier des Nerazzurri.