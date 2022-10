Maroc: LDC UEFA - Amine Harit - " Il fallait une grosse force de caractère pour revenir après deux défaites "

Amine Harit a commenté le succès obtenu par l'OM face au Sporting (2-0). L'international marocain pense que les Olympiens ont dominé leurs adversaires sur l'ensemble des deux matches.

Au micro de Canal+, Amine Harit a réagi à chaud, suite à la victoire obtenue par les Marseillais à Lisbonne. Le milieu offensif a jugé le résultat mérité : " On a mis du rythme. Quand on arrive à mener 2-0, il faut savoir gérer. Sur les deux matches, je pense qu'on a été supérieur ", a-t-il déclaré.

L'OM avait travaillé sur la façon de jouer de son adversaire : " On a beaucoup travaillé sur cette équipe, qui aime bien ressortir de derrière. Il y avait des coups à jouer si on récupérait le ballon haut. Défensivement on a commis aucune erreur. On sait que dans les matches comme ça, il faut savoir être tueur. On aurait pu en mettre plus ce soir. L'efficacité est là depuis deux matches en Ligue des Champions. Il fallait une grosse force de caractère pour revenir après deux défaites. Il ne faut pas s'enflammer, on va continuer ", poursuit le Marocain.

L'OM est désormais 2e, à égalité de points avec le Sporting et à 1 point de Tottenham, le leader. Son prochain match de Ligue des Champions est programmé contre Francfort.