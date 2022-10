Ile Maurice: Appel devant le conseil privé - Le PTr et Suren Dayal retiennent les services de Me Timothy Straker, king's counsel

Le Parti travailliste (PTr) et le candidat malheureux de l'Alliance Nationale, Suren Dayal, vont très vite en besogne. Ils ont retenu les services de Me Timothy Straker, King's Counsel (KC). L'appellation de Queen's Counsel (QC) a été modifiée en KC après le décès de la reine Elizabeth II.

Me Straker est considéré en Grande-Bretagne comme un expert en droit électoral. Il a prêté serment comme avocat en 1977, et 19 ans plus tard, il est élevé au rang de QC. Il a représenté plusieurs clients en droit électoral en Grande-Bretagne, au pays de Galles, à Trinidad et Tobago, entre autres.

L'avocat britannique a déjà pris contact avec Me Robin Ramburn, Senior Counsel, et Me Hiren Jankee, avoué, qui représentent Suren Dayal, pour des échanges d'idées sur la décision des juges David Chan et Karuna Devi Balaghee de rejeter la pétition électorale de Suren Dayal. L'avocat britannique travaille en étroite collaboration avec ses homologues mauriciens.

Suren Dayal a déjà versé sa caution de Rs 150 000 à la caisse de la Cour suprême. Le dossier est en préparation et sera acheminé sous peu au greffe du Conseil privé. Les conseils légaux du PTr et de Suren Dayal demanderont un early trial devant le Judicial Committee du Conseil privé.

Dans un communiqué émis le jeudi 6 octobre 2022, l'ex-Premier ministre Navin Ramgoolam avait annoncé qu'il abandonnait sa pétition électorale dans la circonscription no 10 et avait indiqué que le PTr se concentrerait sur l'appel de Suren Dayal au Conseil privé. Toutefois, Navin Ramgoolam a insisté sur le fait que les élections de novembre 2019 ne se sont pas déroulées d'une façon honnête.