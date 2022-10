Afrique: 5-ème session des Consultations politiques Maroc-Argentine - Engagement à promouvoir une dynamique appropriée de coopération multisectorielle

Rabat — Les parties marocaine et argentine se sont engagées, au terme de la 5ème session de leurs consultations politiques, tenues mercredi à Rabat, à renforcer davantage le dialogue politique par l'intensification d'échange de visites de haut niveau, et à promouvoir une dynamique appropriée de coopération multisectorielle, mettant à profit les potentialités dont regorgent les deux pays dans différents secteurs, tel que le commerce, le tourisme, l'agro-industrie, l'industrie cosmétique, la protection de l'environnement, l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire, entre autres.

Au cours de cette session, coprésidée par l'Ambassadeur, Directeur Général des Relations Bilatérales et des Affaires Régionales au sein du Ministère des Affaires étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l'Etranger, M. Fouad Yazourh et le Sous-Secrétaire argentin de la Politique Extérieure M. Claudio Javier Rozencwaiget, les deux parties ont passé en revue l'état actuel des relations bilatérales sur les plans politique, culturel, économique et le cadre juridique.

Après avoir exprimé leur satisfaction quant à la dynamique positive et soutenue que connaissent les relations maroco-argentines, les deux responsables ont examiné les moyens à même de conférer une forte impulsion à leur coopération à tous les niveaux, souligne un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l'Étranger.

En vue de promouvoir la coopération économique et commerciale, laquelle reste en deçà de leurs potentialités, il a été convenu d'organiser un Forum d'hommes d'affaires en marge de la prochaine commission mixte afin d'identifier de part et d'autre les opportunités d'investissements dans les deux pays.

Par ailleurs, les consultations politiques ont été l'occasion d'examiner en profondeur la coopération dans les domaines sécuritaires et de lutte contre le terrorisme ainsi qu'en matière des droits humains, ce, en perspective de l'organisation par l'Argentine, qui préside actuellement le Conseil des Droits de l'Homme, du 3ème Forum Mondial sur les droits de l'Homme.

La réunion a également été marquée par un échange fructueux sur les questions d'ordre régional et international d'intérêt commun, notamment la situation en Amérique Latine, en Afrique du nord et dans la région sahélo-saharienne et le conflit russo-ukrainien et ses retombées sur la scène mondiale, ajoute le communiqué.

Les deux parties se sont engagées à poursuivre une coopération régionale active et efficiente notamment dans le cadre des Organisations régionales Latino-Américaines dont le Maroc est membre observateur. Dans ce cadre, la partie marocaine a plaidé pour le rôle que peut jouer la partie argentine pour l'entrée du Maroc dans le marché MERCOSUR.

Les deux responsables ont, en outre, eu un large échange de vues au sujet de la promotion de projets de coopération triangulaire qui comprendra, outre le Maroc et l'Argentine, des pays africains ou de l'Union Européenne.

Au niveau multilatéral, les deux parties se sont félicitées des échanges d'appuis réciproques aux candidatures respectives au sein des différentes organisations internationales. Elles ont convenu à cet égard de renforcer les actions de coordination aussi bien au sein des Nations Unies que dans d'autres foras internationaux pour faire face aux défis et menaces contemporains tels que le changement climatique, le terrorisme et l'immigration.