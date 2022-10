Madagascar: Omnisports - Des matériels sportifs pour la DREN Analamanga

La pratique du sport dans le milieu scolaire est au cœur des préoccupations du Consulat de Monaco à Madagascar. Il prévoit de toucher 90 écoles issues des quatre régions en termes de dotation de matériels sportifs.

Comme chaque année, le Consulat de Monaco à Madagascar a procédé à la distribution de kits sportifs pour les Directions régionales de l'Education nationale (DREN). Les huit Circonscriptions Scolaires (CISCO) d'Analamanga étaient les premiers bénéficiaires. Au total, 26 établissements étaient présents hier au Gymnase Couvert Mahamasina pour recevoir leur part de dons composés notamment de cinq ballons de foot et dix maillots chacun pour les EPP, cinq ballons de baskets, trois ballons de handball, trois ballons de volley, douze maillots et deux filets de basket chacun pour les CEG et Lycées, et six coupes pour les DREN.

" Adepte de l'adage : le sport est l'école de la vie et la grammaire du corps, le Consulat de Monaco est convaincu que l'accès des enfants et des jeunes à des équipements et infrastructures sportifs suffisants et de qualité est important pour compléter le parcours scolaire des jeunes. Pratiquer une activité sportive est un élément-clé, revêtant une grande importance pour le développement personnel de l'enfant. Un nombre limité d'établissements scolaires a eu le privilège d'être équipé de matériels basiques, pour que les élèves puissent pratiquer du sport ", note le consul de Monaco, Cyril Juge, lors de cette cérémonie de remise des matériels.

En effet, depuis 2010, le Consulat a mis en place un programme afin de permettre aux enfants de pratiquer le sport et le stimuler en milieu scolaire en partenariat avec les CISCO. Depuis la première session jusqu'à celle de l'année scolaire 2021-2022, 507 écoles scolarisant 223 049 élèves ont été approvisionnées en équipements sportifs. En plus, quatre terrains de sports ont été réaménagés et des tournois interscolaires ont été organisés.

" Cette action a eu lieu grâce à l'appui financier de généreux contributeurs du Consulat dont la Fondation Princesse Charlène de Monaco, la société Saint Vincent de Paul de Monaco, le Canal plus et Somadis ", a ajouté Adèle Ramamonjisoa, coordinatrice des appuis. Ayant débuté à Analamanga, l'action a pris de l'ampleur en s'élargissant dans les régions Itasy, Bongolava et Vakinankaratra depuis l'année scolaire précédente. La remise des dons se poursuivra à Antsirabe le 21 octobre.