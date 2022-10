Madagascar: Relance du tourisme - Mise en place des écolodges dans les parcs nationaux

La promotion des investissements figure parmi les axes stratégiques inscrits dans la feuille de route du ministère du Tourisme en vue de relancer le secteur du tourisme à Madagascar.

" De nombreuses actions de promotion dont entre autres, l'éductour organisé tout récemment en partenariat avec le secteur privé, sont menées en vue d'attirer plus de touristes à choisir la destination Madagascar. Mais cela rime avec la promotion des investissements visant à augmenter la capacité d'accueil de ces touristes en vue d'atteindre l'objectif de 500 000 touristes internationaux. Raison pour laquelle, nous avons lancé un projet qui consiste à mettre en place des écolodges dans les parcs nationaux ". Le ministre du Tourisme, Joël Randriamandranto, l'a évoqué lors d'une conférence de presse dans ses locaux à Tsimbazaza. Pour ce faire, " un appel à manifestation d'intérêt est lancé aux investisseurs désirant installer un écolodge avec un nombre de chambres limité dans un parc national. Nous avons identifié six aires protégées favorables à ce projet d'investissement touristique ", a-t-il poursuivi.

Nombreuses opportunités d'affaires

Et le ministre de tutelle tient à préciser que tout investisseur intéressé doit respecter les cahiers de charges préétablis. À titre d'illustration, " il a l'obligation d'exploiter des énergies renouvelables pour le bon fonctionnement de son établissement hôtelier tout en économisant les ressources utilisées. Il s'engage en même temps à recruter les membres des communautés locales. La préservation de l'environnement fait également partie de ses engagements. Nous travaillons en étroite collaboration avec l'EDBM (Economic Development Board of Madagascar), pour attirer des investisseurs à mettre en place ces écolodges ", d'après ses explications. Il est à noter que de nombreuses opportunités d'affaires contribuant à l'augmentation de la capacité d'accueil de Madagascar peuvent être exploitées dans le secteur du tourisme. On peut citer, entre autres, le développement du tourisme balnéaire qui consiste à solliciter des investisseurs à créer des hôtels de luxe ayant une vue panoramique près de la mer sur des terrains publics ou privés. L'exploitation de la zone d'investissement touristique étalée sur une superficie de 13 à 14ha dans l'Ehoala Park, n'est pas en reste.

Nouveau Code du Tourisme

Mais pour créer un hôtel selon les normes et standards internationaux, les coûts d'investissements nécessaires pour les catégories de 3 étoiles, de 4 étoiles et de 5 étoiles, sont respectivement de l'ordre de 125 000 dollars, de 295 000 dollars et de 390 000 dollars, et ce, par chambre. Les coûts des locaux techniques et des aménagements ainsi que de la viabilisation du terrain d'exploitation, y sont inclus. " Et dans le cadre de l'amélioration de l'environnement des affaires à Madagascar, le ministère de tutelle vient d'élaborer un nouveau projet de Code du Tourisme, en vue de rassurer les investisseurs désirant opérer dans le secteur du tourisme. En effet, le texte réglementaire actuel régissant le secteur date de 1995, soit un peu moins de 30 ans. Il n'est plus adapté à l'évolution de notre contexte actuel. Ce nouveau projet Code du Tourisme que nous prévoyons de soumettre au niveau du Parlement lors de ses prochaines sessions, est axé sur trois grandes lignes. Il s'agit notamment de l'instauration d'un Haut Conseil Stratégique du Tourisme, de la mise en place des Zones d'Emergence Touristique pour faciliter la mise en place des infrastructures hôtelières et de la création des mesures d'incitation fiscale au profit des investisseurs ", a annoncé Diana Rasoanaivo, le directeur de Cabinet du ministère du Tourisme.

Par ailleurs, une plateforme de formation e-learning est développée par l'Institut National du Tourisme et de l'Hôtellerie (INTH), outre l'installation de ses antennes dans les régions de DIANA, en vue de développer des formations sur les métiers de base du tourisme au profit des jeunes.