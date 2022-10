Afrique: Basketball / Road To BAL - Le Kenya Ports Authority vise le BAL

En lice au prochain tournoi de qualification pour le Basketball Africa League (BAL), le club Kenya Ports Authority (KPA) fait figure de grand favori parmi les autres clubs de la poule D.

Le tournoi de qualification pour le BAL (Basketball Africa League) qui se jouera du 18 au 23 octobre au palais des sports de Mahamasina approche à grands pas. Les cinq clubs de la poule D entrent dans la dernière ligne droite de la préparation. Favori de la poule D, le redoutable club Kenya Ports Authority (KPA) du Kenya ne manque pas d'ambitions.

Pour cette compétition de Road to BAL 2022, le head coach du KPA, Sammy Kiki a déclaré que " des plans étaient en cours pour renforcer l'équipe avant son voyage à Antananarivo. Je suis fier de ce que mon équipe a pu réaliser cette saison. Nous avons travaillé dur et cela a payé quand c'était important.

Pour les prochaines éliminatoires de la BAL nous espérons se rendre jusqu'au tournoi principal du BAL ". Ce club de basketball basé à Mombassa est parmi les plus titrés au KBF Premier league. Pour le championnat du KBF (Kenya Basketball federation), le KPA a déjà remporté le premier league par quatre fois (2014, 2016, 2017 et 2018). Déjà finaliste du championnat des clubs d'Afrique de l'Est, centrale et australe, le KPA est une équipe expérimentée et à ne pas sous-estimer.

Tournoi à la ronde

En 2002, le Kenya Ports Authority (KPA) a déjà participé au FIBA Africa Clubs Champions Cup, le 18e Championnat FIBA Africa Basketball Club, un tournoi international de basketball organisé à Luanda, Angola du 30 novembre au 7 décembre. Le tournoi, organisé par FIBA Afrique et accueilli par le club Primeiro de Agosto, a été disputé par 7 clubs, dans un système de tournoi à la ronde.

Sur les six matches disputés, le KPA, venu pour l'apprentissage, n'a connu que des défaites et au classement final, le KPA a occupé la septième place (une compétition dominée par le club Primeiro de Agosto d'Angola). La première participation de KPA au " road to BAL " date de 2020 et le club a été battu au deuxième tour.