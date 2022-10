Ile Maurice: Intoxication à l'école Villiers René - Une centaine d'élèves malades

Une centaine d'élèves, fréquentant l'école d'État Villiers René, à Port-Louis, sont tombés malades mardi soir. De source officielle, nous apprenons qu'un écolier et un enseignant ont, eux, été hospitalisés. Le président de la Parent Teacher Association, Javed Soyfoo, explique que des parents ont échangé sur leur groupe WhatsApp mardi après que leurs enfants ont commencé à avoir des nausées. Les écoliers, qui auraient bu de l'eau des réservoirs de leur établissement, ont été conduits à la Medi Clinic de Plaine-Verte et à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo.

Plusieurs parents se sont rendus à l'école hier pour rencontrer la direction. Certains sont venus récupérer leurs enfants qui ne sentaient pas bien. D'autres ont préféré venir récupérer les leurs par mesure de précaution. Des cadres du ministère de la Santé et du ministère des Services publics ont été dépêchés sur place. Le ministère de l'Éducation a aussi été informé de cette situation. Il semblerait, selon les premiers éléments, que les élèves aient été contaminés après avoir consommé de l'eau. Des échantillons ont été prélevés et soumis à des analyses. Tous les réservoirs d'eau de l'école ont été fermés.

200 écoliers absents

"La contamination ne provient pas de la cantine. Certains élèves ont l'habitude de boire l'eau du robinet. Nous avons conseillé aux parents d'envoyer de l'eau pour leurs enfants. Nous avons aussi prévu de donner une bouteille d'eau aux enfants après leur avoir demandé de ne pas boire l'eau de nos robinets, le temps que les résultats des analyses soient connus", confie Javed Soyfoo. Il explique qu'environ 200 élèves étaient absents hier et se dit satisfait des mesures qui ont été prises. Les toilettes ont aussi été désinfectées.

"J'étais chez moi quand j'ai reçu un appel me disant que les élèves de l'école Villiers René étaient affectés. Ils semblaient avoir une gastro et vomissaient. Ce qui me dérange, c'est que l'école ne nous ait pas prévenus, ni les professeurs, ni le maître d'école", déclare une maman. "Nous n'étions au courant de rien. C'est une personne externe qui m'a prévenue. Par précaution, je suis venue récupérer mon enfant. Il n'est pas malade mais je suis venue le chercher. J'en ai parlé à la direction, qui m'a assurée qu'elle faisait le nécessaire. Il aurait fallu fermer l'école pendant une journée et tout désinfecter", poursuit-elle.

Le vice-Premier ministre et ministre des Collectivités locales, de la gestion des catastrophes et des risques a effectué une visite dans l'établissement hier matin. "Bann ofisié inn fer enn investigasion préliminer. Zot pansé ki li kapav dan so 'watertank'. Mé bizin atann rézilta pou konn koz exact", a déclaré Anwar Husnoo.

Osman Mahomed, député rouge de la circonscription no 2 (Port-Louis Sud-Port-Louis Centre), s'est également rendu à l'école Villiers René hier matin. "Je suis présent car il y a beaucoup de mandants de ma circonscription dont les enfants sont scolarisés ici. Je suis venu en toute hâte après avoir appris que des enfants ont été contaminés. Il y a environ 650 enfants scolarisés ici. Des cadres m'ont dit que le ministère est venu et a prélevé des échantillons de la cantine pour vérifier l'état de la nourriture. Ils ont aussi fait une inspection pour vérifier la qualité de l'eau. Je suis allé voir les filtres. Il me semble qu'il y a un petit souci à ce niveau. Je pense que la maintenance n'a pas été faite correctement. J'ai pu constater de visu que le filtre n'a pas été remplacé comme cela aurait dû être le cas."

À Osman Mahomed d'ajouter : "J'ai parlé à l'assistant-maître d'école. Il m'a dit que les enfants ne boivent pas l'eau qui provient d'un réservoir, mais se désaltèrent à partir d'un autre robinet directement connecté au réseau de la CWA. J'ai fait ressortir qu'il n'y a aucun panneau pour indiquer qu'il ne faut pas boire de l'eau provenant de ce filtre. Il y a cinq à six robinets reliés à ce filtre. L'assistant-maître d'école a reconnu que c'est un problème. Dorénavant, il y aura un écriteau avertissant les enfants de ne pas boire de l'eau de ces cinq à six robinets reliés au filtre tant que la maintenance n'aura pas été faite. Entre-temps, les enfants doivent faire attention et éviter ces robinets que j'ai mentionnés. Il est souhaitable que les parents donnent de l'eau à leurs enfants pour l'école et fassent attention aussi à ce qu'ils consomment", a soutenu le député rouge.