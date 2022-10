Madagascar: Basketball / Intersaison - Le coach Bayard partage ses expériences

Initiative personnelle. Plus d'un se disent séduits des résultats des Ankoay lors de l'Afrobasket U18 au mois d'août. Les garçons ont joué la finale et se qualifient au Mondial U19 en 2023 tandis que les filles ont atteint les demi-finales et ont terminé au pied du podium.

Profitant de l'occasion, Bayard Raza-findralambo, formateur et entraîneur principal des Ankoay U18 filles, propose à partir de ce samedi, trois mois de formation pour les jeunes de moins de 15 ans garçons et filles, tous les samedis de 10h à 12h sur le terrain de la cité de Manakambahiny.

La formation s'étalera de ce mois d'octobre à la fin décembre, avant d'entamer la prochaine saison. "C'est une formation d'apprentissage des fondamentaux du basketball. Elle est ouverte à tous les joueurs et joueuses, ouverte à tous les clubs de la capitale.

Et j'incite également les entraîneurs à assister aux séances" explique Bayard Razafindra-lambo. Ce dernier sera assisté par trois autres encadreurs. Le droit de participation est fixé à 20 000 ariary par mois par personne. Les participants seront limités à une cinquantaine. Cet entraîneur formateur compte 42 ans de pratique de la discipline dont les 26 dernières années en tant qu'entraîneur.

Il a passé 31 ans au sein du Stade Olympique de l'Emyrne et 13 ans avec Dream Team FC, en tant que premier responsable technique et fondateur. Le technicien compte vingt titres nationaux dont dix avec DTSC. Il a également entraîné plusieurs autres grands clubs dans les quatre coins de l'île, en l'occurrence le Mega Info Vakinan- karatra, Challenger Anala-manga, Fanatic Boeny et récemment la JEA, club championne de Madagascar en titre U18 filles, la raison pour laquelle sa désignation en tant que head coach des Ankoay filles. Outre l'Afrobasket U18, il a été à la tête de l'équipe nationale U18 garçons en 2003-04 aux éliminatoires de zone en Afrique du sud puis en Égypte.