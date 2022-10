Madagascar: Arrêt d'Andekaleka - La jirama écarte tout risque de black-out

La Jirama et ses partenaires finalisent l'installation du quatrième groupe à Andekaleka. La capacité de production de cette centrale hydroélectrique va doubler.

La Jirama rassure ses clients dans le réseau interconnecté d'Antananarivo (Ria). Le risque de black-out sera écarté, durant l'arrêt général de la centrale hydroélectrique d'Andekaleka. "Il y aura une baisse et non une absence totale de puissance dans le Ria, pendant l'arrêt des groupes à Andekaleka", précise cette compagnie nationale d'eau et d'électricité de Madagascar, hier.

D'autres centrales continueront à fournir de l'électricité, à savoir, la centrale thermique d'Ambohima-nambola, la TAC Jovena, Mandroseza, Mandraka, Antelomita, Tsiazompaniry, Sahanivotry, la centrale solaire d'Ambatolampy et la centrale hydroélectrique de Farahantsana.

Le délestage tournant va commencer, samedi matin et va toucher tous les quartiers dans le Ria, selon les publications de la Jirama. La durée de la coupure varie d'un quartier à un autre. La plus longue pourrait durer 5 heures par jour. Cette perturbation de l'approvisionnement en électricité durera, jusqu'à mardi matin, la date prévue du retour sur le réseau.

La centrale hydroélectrique d'Andekaleka sera mise en arrêt, le vendredi 14 octobre à 22 heures, jusqu'à mardi à 5 heures du matin, pour la finalisation des travaux d'installation d'un quatrième groupe, en collaboration avec Sinohydro. "La puissance des deux groupes à Andekaleka était de 60 MW, lors de son inauguration par le président Didier Ratsiraka en 1982. La production a été renforcée par l'installation d'une troisième machine, en 2012 pendant le mandat du président Andry Rajoelina. Les efforts se poursuivent. Lorsque ce quatrième groupe sera fonctionnel, Andekaleka pourra produire jusqu'à 120 MW", explique le directeur général de la Jirama, Rivo Radanielina.

Grâce à l'installation de ce quatrième groupe, le problème survenu à la centrale d'Andekaleka au début de l'année, qui a généré l'arrêt complet de la production, ne devrait plus se reproduire. Il a fallu plusieurs mois pour que l'infrastructure a, de nouveau, tourné à plein régime, suite à l'incendie qui a touché le premier groupe. "Ce quatrième groupe permettra d'assurer les entretiens au niveau de la centrale. On pourra utiliser les machines en alternance. Et bien sûr, la production d'Andekaleka augmentera. Si elle était de 89 MW auparavant, elle dépassera 120 MW, lorsque la quatrième machine sera installée", a poursuivi le directeur général de notre société, la Jirama.