Madagascar: Police nationale - 1 450 nouveaux élèves et une nouvelle devise

Les résultats définitifs des concours d'entrée à l'ENSP et à l'ENIAP sont sortis avant-hier.

ENSP

30 élèves Commissaires et 50 élèves Officiers intégreront prochainement l'Ecole Nationale Supérieure de Police (ENSP) à Ivato. Ils ont été définitivement admis sur 104 admissibles, à raison de 39 pour la catégorie Commissaires et 65 pour la catégorie Officiers. En somme, 24 candidats ont été éliminés à l'issue de la seconde série d'épreuves qui comprenait l'oral, l'Éducation Physique et Sportive (EPS) et les tests psychotechniques. La rentrée est prévue le 30 octobre pour les élèves Officiers et le 6 novembre pour les élèves Commissaires à l'ENSP où trois promotions vont alors cohabiter, en attendant la sortie de l'une d'entre elles en décembre.

ENIAP

220 élèves Inspecteurs et 1 150 élèves Agents rejoindront de leur côté, l'Ecole Nationale des Inspecteurs et Agents de Police (ENIAP) à Antsirabe. 67 candidats ont été recalés lors de la seconde série d'épreuves pour la catégorie Inspecteurs contre 345 pour la catégorie Agents qui constitue le gros de la troupe. Sauf changement, la rentrée à l'ENIAP aura lieu le 30 octobre prochain.

Conseil des ministres

À l'issue de leur formation qui est d'un an à l'ENIAP et de deux ans à l'ENSP, ils seront au total 1 450 élèves - les 4 catégories confondues - à grossir les rangs de la Police nationale qui vient d'adopter une nouvelle devise : " Polisim-pirenena miaro sy manampy ". Ce qui signifie littéralement : " La Police nationale protège et aide ". La population s'entend. Lancée lors de la récente célébration du 60ème anniversaire de la Police nationale, la nouvelle devise a fait, hier, l'objet d'une communication verbale du ministère de la Sécurité Publique lors du conseil des ministres qui a donné son accord.