Ile Maurice: PQs restées sans réponses - Le PM mauvais élève, bonne note pour Jagutpal

En 11 séances parlementaires, entre le 29 mars et le 26 juillet, consacrées à l'exercice des questions-réponses, 1 001 questions ont été adressées au Premier ministre (PM) et aux ministres. 281 d'entre elles sont restées sans réponses, verbales ou déposées sur la table de la bibliothèque du Parlement. C'est ce que démontrent les statistiques réalisées à l'issue de ces 11 séances parlementaires. Contrairement au ministre de la Santé, Kailesh Jagutpal, qui a, lui, été le plus sollicité et répondu aux questions.

C'est le PM, Pravind Jugnauth, qui arrive en tête du classement des membres du gouvernement n'ayant pas répondu aux questions parlementaires. On dénombre 103 questions qui lui ont été adressées et qui restent toujours sans réponses jusqu'ici. Un très mauvais exemple pour celui qui devrait montrer la voie à ses ministres, d'autant qu'il dispose d'une armada de conseillers, dont des spécialistes dans la préparation de discours hautement politisés qui sont lus au Parlement, comme le souligne Rajesh Bhagwan.

Pour rappel, souvent les réponses du PM n'épargnent même pas ceux qui ne sont pas présents au Parlement. L'exemple le plus flagrant est l'épouse de Navin Ramgoolam, Veena. Dans ce classement peu glorieux, juste après le PM, on retrouve Renganaden Padayachy (avec 40 interpellations auxquelles il n'a pas répondu), Joe Lesjongard (19), Maneesh Gobin (19), Bobby Hurreeram (18) et Anwar Husnoo (17).

Cinq ministres ne figurent pas sur cette liste. Ils sont Kailesh Jagutpal, Mahen Seeruttun, Sunil Bholah, Fazila Jeewa-Daureeawoo et Deepak Balgobin. Mais même si nous ne disposons pas de chiffres, on peut avancer que le ministre de la Santé est celui qui a été le plus sollicité durant ces 11 séances parlementaires.

Rajesh Bhagwan, dont plusieurs des questions n'ont pas obtenu de réponses du PM, déplore que Pravind Jugnauth, qui se prétend démocrate, refuse de répondre à ses interpellations. Le député du Mouvement militant mauricien, qui est au Parlement depuis 39 ans, cite ce proverbe pour décrire Pravind Jugnauth : "Faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais." Selon lui, le PM a remporté la médaille d'or de l'opacité et de l'arrogance. "Mo mandaté pou poz kestion é mo dir ki Pravind Jugnauth pou zwenn so dernié lagar é li pa lwin!"

Osman Mahomed déplore également que plusieurs de ses questions soient restées sans réponses. Il affirme qu'il avait posé une question concernant le sondage à Baie-de-Jacotet. Il voulait savoir si cet exercice était en violation du contrat liant Mauritius Telecom au consortium international du câble SAFE. Pourtant, selon le député rouge, cette question était en deuxième position sur la liste mais le PM a voulu gagner du temps en provoquant l'opposition avec le nom de Veena Ramgoolam qu'il a cité à plusieurs reprises. Ainsi, il a pu éviter de répondre à cette question.