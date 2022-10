Madagascar: Événement - Un concert-hommage à Bouboul à venir

Un concert sera organisé par l'Association DIERA (DImbin'i Etienne RAmboatiana - Bouboul) le lundi 31 octobre 2022 prochain au Cinéma Plaza sis à Ampefiloha. Les œuvres de Étienne Ramboatiana alias Bouboul y seront interprétées par les artistes qu'il a formés, qui ont travaillé et chanté avec lui. Quelques-unes de ses plus belles créations de chansons de variétés et humoristiques ainsi que quelques ensembles de guitares et d'autres instruments de musique y seront également présentés.

Cette commémoration vise à remettre au-devant de la scène le nom de cet illustre artiste et sa personnalité. Il s'agit de ramener à juste titre dans le cœur du public malgache ses œuvres et ses créations musicales, en ravivant les souvenirs des séniors et en le faisant découvrir aux jeunes qui n'ont pas eu la chance de le connaître.

L'Association DIERA qui regroupe les descendants, les anciens élèves et ceux qui ont collaboré étroitement avec Bouboul a ainsi pour but de rassembler et de pérenniser ses œuvres et les enseignements qu'elles renferment. Elles ont été dispersées un peu partout à Madagascar et à travers le monde auprès de ses anciens élèves et adeptes.

En rappel, l'artiste s'est éteint le 10 octobre 2007. Il était auteur - compositeur - arrangeur - interprète mais également humoriste. Il était un membre actif de différents orchestres, un illustre professeur de musique au Centre National de l'Enseignement de la Musique (CNEM) et enfin un talentueux artiste-peintre. Il avait collaboré avec différents artistes aussi bien malgaches (tels que Naly Rakotofiringa, Odéam Rakoto, orchestre Rahoërson, Ramano ... .) que d´autres origines et a sillonné de nombreux pays d'Amérique, d'Europe et d'Afrique avec la troupe de cirque, le " CIRCO BRAZIL ", en tant que guitariste - compositeur et arrangeur. Ce qui lui a permis de confirmer sa passion pour la musique et son aptitude pour l'humour et le spectacle. Un artiste aux multiples talents à découvrir absolument.

Le spectacle de commémoration débutera à 16 heures.