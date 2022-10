Madagascar: Washington - Deux financements pour la protection sociale

Deuxième jour des séries de réunions pour la délégation malgache présente aux Assemblées annuelles du groupe de la Banque Mondiale et du FMI. Hier, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, ministre de l'Économie et des finances, et ses collaborateurs ont été, entre autres reçus par l'équipe de l'IDA, Association internationale de développement, conduite par son nouveau directeur, Dirk Reinermann et par l'équipe du FMI conduite par Frédéric Lambert, chef de mission de la revue du programme Facilité élargie de crédit, FEC. Cette journée a été une occasion pour le Grand Argentier d'exposer les priorités de Madagascar rentrant dans le cadre de partenariat avec la Banque Mondiale. Elle a également décroché, dans le cadre de l'IDA-20, un accord de principe dans l'approbation de deux financements sur la protection sociale et pour faire face à l'inflation, après l'augmentation du prix à la pompe, avec respectivement un montant de 150 millions USD et 50 millions USD.

Une rallonge de crédit jusqu'à cinquante ans, une souplesse dans les choix des secteurs ciblés et l'octroi des prêts à courte durée ont été envisagés avec l'IDA. Ainsi, avec 93 milliards USD, IDA-20 sera caractérisée par une augmentation globale significative des ressources par rapport à l'IDA-19 qui était à hauteur de 82 milliards USD. Les ressources concessionnelles seront, de ce fait, augmentées de 20%, le guichet régional augmenté de 4% et les réponses aux crises augmentées de 31%.

Son enveloppe est, de ce fait, composée des allocations pays et de 5 guichets de financement : un guichet régional de 7,9 milliards USD; un guichet pour les réfugiés et communautés d'accueil à hauteur de 2,4 milliards USD ; un guichet de réponse aux crises 3,3 milliards USD, un guichet de financement supplémentaire de 14,1 milliards USD et un guichet de promotion du Secteur privé de 2,5 milliards USD. Par ailleurs, Madagascar a été félicité et soutenu par Marie-Chantal Uwanyiligira, responsable des opérations de la Banque Mondiale à Madagascar, qui a assisté à cette réunion, pour les efforts de réformes.